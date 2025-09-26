Slušaj vest

Pevač Darko Lazić, zajedno sa suprugom Katarinom Lazić, imao je saobraćajnu nesreću sat vremena posle ponoći na auto-putu kod Galenike.

Kako nam je ranije rekao izvor blizak pevaču, udesu je prethodila svađa Darka i Katarine koja je započeta baš na promociji pesme Kaćine sestre Tijane Matić. Naime, sve je bilo odlično na početku. Darko je na promociju stigao vidno raspoložen i nasmejan i svastici je doneo cveće.

1/7 Vidi galeriju Darko Lazić i Kaća na promociji pesme Tijane Matić Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Međutim, Tijana je u jednom trenutku poželela da joj zet opteva jednu tužnu pesmu koja nju pogađa, što je Darko odbio i posvađao se sa Katarinom.

Darkova svastika se nije oglašavala od udesa zeta i sestre, a sad je postavila status koji je mnoge iznenadio, jer nema nikakve veze sa estradnim paron, već sa fanovima koji je napadaju i to zbog izgleda.

Tijana Matić internet prepiska Foto: Printsceen/Instagram

"Debelonogo, zdepasto, zipovano žensko sa 0 ukusa i IQ 35 max. Mnooooogo loše izgleda.“„Debelonogo, zdepasto, zipovano žensko sa 0 ukusa i IQ 35 max. Mnooooogo loše izgleda“, objavila je jedan komentar i dodala da su lažni profili profili krenuli u napad.

Sledeća objava je bila i odgovor na napad njenog izgleda. Naime, postavila je fotografiju iz teretane.

„Debelonogo zdepasto žensko... sa još zdepasitjim ramenim ramenom", odgovor je Darkove sestre.

Tijana Matić u teretani Foto: Printsceen/Instagram

Svađa zbog svastike

Podsetimo, Darkvo supruga Katarina je na promociji insistira da njenoj sestri otpeva jednu tužnu pesmi, što je Darka iznerviralo. Uporno joj je govorio da neće i da nije "džunboks". To te situacije Darko Lazić, kako je rekao naš izvor, nije ništa pio, a onda se bacio na alkohol. Čak ju je i opsovao i besno izleteo iz kafane.

Lazić je na promociji svastikine ipak otpevao jednu pesmu "Srno moja", što je njegova kuma Andreana Čekić objavila na svom Instagram nalogu.

Svađa Darka i Kaće se nastavila i u kolima, kada je pevač izgubio kontrolu nad vozilom i udario u autobus.

Pozitivan na alko-test

Kako Kurir nezvanično saznaje, pevač je pozitivan na alko-test, a negativan na drogu. Nezvanično, u krvi je imao više od 1,9 promila alkohola, i kod sebe nije imao važeću saobraćajnu dozvolu.

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

Tvrdi da nije pio

Darko Lazić je u prvoj izjavi za medije otkrio kako je došlo do saobraćajke, a kako kaže, ničega se ne seća.