"IDEMOOO... KREĆU U NAPAD!" Neočekivani status Darkove svastike na Instagramu - kriva za svađu Lazića (FOTO)
Pevač Darko Lazić, zajedno sa suprugom Katarinom Lazić, imao je saobraćajnu nesreću sat vremena posle ponoći na auto-putu kod Galenike.
Kako nam je ranije rekao izvor blizak pevaču, udesu je prethodila svađa Darka i Katarine koja je započeta baš na promociji pesme Kaćine sestre Tijane Matić. Naime, sve je bilo odlično na početku. Darko je na promociju stigao vidno raspoložen i nasmejan i svastici je doneo cveće.
Međutim, Tijana je u jednom trenutku poželela da joj zet opteva jednu tužnu pesmu koja nju pogađa, što je Darko odbio i posvađao se sa Katarinom.
Darkova svastika se nije oglašavala od udesa zeta i sestre, a sad je postavila status koji je mnoge iznenadio, jer nema nikakve veze sa estradnim paron, već sa fanovima koji je napadaju i to zbog izgleda.
"Debelonogo, zdepasto, zipovano žensko sa 0 ukusa i IQ 35 max. Mnooooogo loše izgleda.“„Debelonogo, zdepasto, zipovano žensko sa 0 ukusa i IQ 35 max. Mnooooogo loše izgleda“, objavila je jedan komentar i dodala da su lažni profili profili krenuli u napad.
Sledeća objava je bila i odgovor na napad njenog izgleda. Naime, postavila je fotografiju iz teretane.
„Debelonogo zdepasto žensko... sa još zdepasitjim ramenim ramenom", odgovor je Darkove sestre.
Svađa zbog svastike
Podsetimo, Darkvo supruga Katarina je na promociji insistira da njenoj sestri otpeva jednu tužnu pesmi, što je Darka iznerviralo. Uporno joj je govorio da neće i da nije "džunboks". To te situacije Darko Lazić, kako je rekao naš izvor, nije ništa pio, a onda se bacio na alkohol. Čak ju je i opsovao i besno izleteo iz kafane.
Lazić je na promociji svastikine ipak otpevao jednu pesmu "Srno moja", što je njegova kuma Andreana Čekić objavila na svom Instagram nalogu.
Svađa Darka i Kaće se nastavila i u kolima, kada je pevač izgubio kontrolu nad vozilom i udario u autobus.
Pozitivan na alko-test
Kako Kurir nezvanično saznaje, pevač je pozitivan na alko-test, a negativan na drogu. Nezvanično, u krvi je imao više od 1,9 promila alkohola, i kod sebe nije imao važeću saobraćajnu dozvolu.
Tvrdi da nije pio
Darko Lazić je u prvoj izjavi za medije otkrio kako je došlo do saobraćajke, a kako kaže, ničega se ne seća.
- Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi preneli da sam bio u alkoholisanom stanju, i spominju se nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu, nikom ništa, preživeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša, zaneo me je auto, udario sam u autobus. Niko nije bio u autobusu, niko nije povređen, svi smo živi i zdravi. Nije bilo ni prekoračenje brzine, idemo dalje - rekao nam je Darko.