ŽELJKO JOKSIMOVIĆ KAKVOG DO SADA NISTE VIDELI! Ponela ga atmosfera pa se latio mikrofona i zapevao narodnjak (VIDEO)
Bane Obradović proslavio je svom sinu 18. rođendan, a na slavlju je bila gotovo cela estrada. Od sportista preko pevača dolazili su jedni za drugima u luksuznom restoranu u srpskoj prestonici.
Među njima našli su se i Željko Joksimović i njegova supruga Jovana, a ponovo su oduševili sve svojim stajlinzima. Na prethodnom slavlju na kom su bili kada je Saša Matić slavio punoletstvo svojoj ćerki i pevač i voditeljka nosili su iste nijase. Dok je ona blistala u metalik kratkoj haljini i Željko je bio u sivim tonovima.
Sada su se pojavili u zlatno belim nijansama, pa dok je Joksimović na sebi imao bele pantalone i majicu koju je ukombinovao za braon jaknom, Jovana je nosila kratku zlatnu haljinu. Njen izgled ponovo je bio tema prisutnih, a ono što je sve iznenadilo je momenat kada je Joksimović zapevao na slavlju, što je retkost kada je on u pitanju.
Kada je slavljeniku stigla torta, Željko je sve vreme bio pored njega pa se latio mikrofona i zapevao. Po želji slavljenika pevač je otpevao "Nesanicu", a atmosfera je bila na vrhuncu.
Bane Obradović na slavlje pozvao 35 pevača
- Nije imao posebne želje, ali gledao je moje spiskove i video da će ovde biti 35 pevača.
Na pitanje da li bi podržao sina, da se kojim slučajem zaljubi u neku pevačicu - Bane je iskren:
- Podržao bih i sa estrade i bilo kojim poslom da se bavi. On je još mlad da bi ušli u te neke poslove, ali sve što me pita ja mu kažem i posluša me - dodao je Bane.
Podržao bi vezu sina sa pevačicom
Bane ističe da mu ne bi smetala čime god bi se bavila njegova buduća snajka.
- Podržao bih njegovu vezu sa nekom damom sa estrade. Čime god njegova devojka da se bavi, podržao bih. On je još mlad, ali sve što me pita ja mu odgovori
