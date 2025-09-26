Slušaj vest

Karlo Zagorac u "Velikom bratu" je bio u vezi sa 13 godina mlađom Violetom Ralevom, a nakon izlaska iz rijalitija se oženio. Danas je neprepoznatljiv, a za njegovu ženu misle da mu je ćerka.

Kada je u pitanju Karlo Zagorac, on je danas u srećnom braku. Karlu popularnost koju je stekao u rijalitiju nije prijala, pa je na neko vreme bio napustio Srbiju.

- Period od kada sam napustio kuću "Velikog brata" bio je vrlo stresan po mene, zbog instant popularnosti i previše dokonih obožavalaca onog Karla iz kuće. Pobegao sam iz Srbije da bih se odmorio i da bi me zaboravili. Ne bih ušao u rijaliti ponovo, jer sada imam svoju porodicu, koju ne želim da razvlačim po novinama, ne postoje te pare zbog kojih bi to radio. Imam predivnu porodicu koja nema nikakve veze s "Velikim bratom" i tako će i ostati - rekao je on u jednom intervjuu, dok danas izgleda potpuno drugačije nego nekad.

Karlo je na mrežama veoma aktivan, postao je frizer, promenio je imidž i stavio dredove, a na ulici ga gotovo niko ne prepoznaje

Često mu govore da mu je izabranica - ćerka.

- Opet su mi rekli kako mi je ćerka lepa. A oni ne znaju da je moja žena mlađa od mene samo šest godina i da je mama velikog momka od 12. Moja Šoma. Omiljeno biće, koje je večno mlado - naveo je on na mrežama.