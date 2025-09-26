Slušaj vest

Jasna Milenković Jami ponosna je na svoju ćerku koja nije krenula njenim stopama kao što mnoga deca poznatih roditelja rade. Lea je završila fakultet i  jedan je od najboljih studenata na Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost, niže desetke, a pre izvesnog slikala u skupštini Srbije i privukla ogromnu pažnju.

- Budite promena koju želite da vidite u svetu - citirala je Mahatmu Gandija uz fotografije na kojima je vidimo za govornicom Narodne skupštine Srbije.

Sličnost između majke i ćerke je neverovatna, Lea je vrlo akrtivna na društvenim mrežama. Sada je objavila fotografije u bikiniju, pa su mnogi komentarisali njenu zanosnu figuru. 

Ona je uživala na bazenu na Palićkom jezeru, a iskoristila je priliku te se slikala u jednodelnom kupaćem kostimu koji je savršeno istakao njene atribute.

Govori 5 jezika

Lea je nedavno otkrila da zna da govori 5 jezika.

- Na prvom mestu bih istakla to što govorim pet jezika: arapski, španski, engleski, turski. Četiri jezika pored srpskog. Do sada mogu da se pohvalim da imam sve desetke na fakultetu. Mogu da se pohvalim da sam najbolji student Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Stvarno je težak fakultet, ali ja to volim. Volela bih da se jednog dana bavim diplomatijom – rekla je ona jednom prilikom.

