Jelena Karleuša u poslednje vreme vrlo je aktivna na društvenoj mreži Tiktok, a sada je objavila snimak koji je nastao ni manje-ni više nego u njenom krevetu.

I dok su neki odmah pomislili da Jelena više ne spava sama i da se pored nje nalazi neki zgodan muškarac, ona je pokazala da joj društvo na spavanju pravi pas - jedan od njenih mnogobrojnih kućnih ljubimaca koje je usvojila i čuva u svom domu na Dedinju.