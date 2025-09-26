Slušaj vest

Jelena Karleuša u poslednje vreme vrlo je aktivna na društvenoj mreži Tiktok, a sada je objavila snimak koji je nastao ni manje-ni više nego u njenom krevetu.


Pop zvezda se bez trunke šminke, u potpuno prirodnom izdanju snimila nakon jutarnjeg buđenja uz pesmu “Neko spava u mom krevetu”.

Jelena Karleuša u krevetu Foto: Instagram

I dok su neki odmah pomislili da Jelena više ne spava sama i da se pored nje nalazi neki zgodan muškarac, ona je pokazala da joj društvo na spavanju pravi pas - jedan od njenih mnogobrojnih kućnih ljubimaca koje je usvojila i čuva u svom domu na Dedinju.

- Moj partner na spavanju - napisala je Karleuša i oduševila sve snimkom i svojim brutalnim izgledom.

