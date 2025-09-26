Slušaj vest

Rano jutros, nešto poslije tri sata, došlo je do požara na jednoj od vikendica u naselju Vrutci, kod Nišića, opština Ilijaš. Kako se navodi, reč je o vikendici popularnog repera Jasmina Fazlića, poznatijeg kao Jala Brat.

Kako je potvrđeno iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, požar je ugašen.

“Požar koji je gasilo pet pripadnika PVB KS sa dva vozila je ugašen. Prema informacijama sa terena, nema povređenih osoba”, rečeno je iz PVB Kantona Sarajevo.

Oglasili se iz MUP-a

Takođe, na terenu su bili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, te veštak protivpožarne zaštite.

“Požar na vikendici u naselju Vrutci je prijavljen u 03:40 sati, a u 06:30 sati je ugašen. U 10:30 sati je završen uviđaj uz prisustvo dežurnog veštaka protivpožarne zaštite, te je utvrđeno da je uzrok požara neispravne električne instalacije”, potvrdila je portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

