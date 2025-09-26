Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Kristina Spalević prethodnih nedelja je u centru medijske pažnje zbog turbulentnog odnosa sa Kristijanom Golubovićem, a sada je odlučila da se ponovo posveti sebi.

Naime, dok je Kristijan bio u rijalitiju, Kristina se posvetila društvenim mrežama gde je između ostalog sa pratiocima delila svoj put mršavljenja. Ona je uspela da smrša 33 kilograma, a sada je oduševila sve kada je pozirala u crnom šortsu i pokazala noge nakon drastičnog gubitka kilograma.

Kristina Spalević pokazala tetovaža na nozi Foto: Printscreen/Inatagram

Komplimenti na račun njenog izgleda nizali su se u komentarima, a Kristina je u jednom trenutku zumirala tetovažu iznad zgloba. 

Inače, Kristina je nakon što je smršala došla na ideju da pomogne i drugim ženama.

"Danas mi pade biznis ideja na pamet, posto hrana za mene mora da bude ukusna , a smršala sam 33kg, znaci da moji recepti kidaju, mogla bih da napravim neki e-cook-book , za gurmanke koje nemaju mnogo vremena" - napisala je Kristina tada na Instagramu.

