Bivša rijaliti učesnica Kristina Spalević prethodnih nedelja je u centru medijske pažnje zbog turbulentnog odnosa sa Kristijanom Golubovićem, a sada je odlučila da se ponovo posveti sebi.

Naime, dok je Kristijan bio u rijalitiju, Kristina se posvetila društvenim mrežama gde je između ostalog sa pratiocima delila svoj put mršavljenja. Ona je uspela da smrša 33 kilograma, a sada je oduševila sve kada je pozirala u crnom šortsu i pokazala noge nakon drastičnog gubitka kilograma.

Kristina Spalević pokazala tetovaža na nogi

Komplimenti na račun njenog izgleda nizali su se u komentarima, a Kristina je u jednom trenutku zumirala tetovažu iznad zgloba.

Inače, Kristina je nakon što je smršala došla na ideju da pomogne i drugim ženama.