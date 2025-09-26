Slušaj vest

Podsetićemo da je pevač Darko Lazić juče izazvao tešku saobraćajnu nezgodu nakon što se automobilom sudario sa autobusom na Novom Beogradu.

Kako Kurir saznaje, pevač je u trenutku nesreće bio pozitivan na alko-test i u krvi imao 1,9 promila alkohola.

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

Sagovornik u jutarnjem programu Kurir televizije koji je komentarisao ovaj slučaj bio je Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja.

- Pustićemo saobraćajno-tehničko veštačenje da utvrdi šta se desilo. Kada se dogodi nezgoda, kasno je da upiremo prstom, a gospodin je rekao da nikoga nije bilo u autobusu i da su male posledice, ali ja postavljam pitanje šta da je neko bio? Doduše, ako imate koncetraciju makar od jedan promil alkohola, tada je reakcija za sekundu kraća. Taj isti gospodin je u nekoj emisiju u papučama vozio motocikl na zadnjem točku. Kada ste javna ličnost, vi morate da date primer mladima. Smatram da ovakvo ponašanje prerasta u bezobrazluk - istakao je Jevtić.

DARKO LAZIĆ NE MOŽE DA SE NADA BLAGOJ KAZNI?! Izvor: Kurir televizija

Koliku kaznu može da dobije

Advokat Boško Žurić je pred kamerama Kurira odgonentnuo kakva kazna je predviđena za ovakvo ponašanje:

- Prvenstveno, to zavisi da li je lice i ranije bilo osuđivano za ista ili slična kažnjiva dela. Ukoliko se radi o povratniku, zakon zabranjuje ublažavanje kazni, odnosno ukoliko je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora, tom licu se mora izreći kazna zatvora.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

DARKO LAZIĆ PIJE PRE UDESA: