DARKO LAZIĆ NE MOŽE DA SE NADA BLAGOJ KAZNI?! Advokat objasnio: Povratnicima se ne gleda kroz prste
Podsetićemo da je pevač Darko Lazić juče izazvao tešku saobraćajnu nezgodu nakon što se automobilom sudario sa autobusom na Novom Beogradu.
Kako Kurir saznaje, pevač je u trenutku nesreće bio pozitivan na alko-test i u krvi imao 1,9 promila alkohola.
Sagovornik u jutarnjem programu Kurir televizije koji je komentarisao ovaj slučaj bio je Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja.
- Pustićemo saobraćajno-tehničko veštačenje da utvrdi šta se desilo. Kada se dogodi nezgoda, kasno je da upiremo prstom, a gospodin je rekao da nikoga nije bilo u autobusu i da su male posledice, ali ja postavljam pitanje šta da je neko bio? Doduše, ako imate koncetraciju makar od jedan promil alkohola, tada je reakcija za sekundu kraća. Taj isti gospodin je u nekoj emisiju u papučama vozio motocikl na zadnjem točku. Kada ste javna ličnost, vi morate da date primer mladima. Smatram da ovakvo ponašanje prerasta u bezobrazluk - istakao je Jevtić.
Koliku kaznu može da dobije
Advokat Boško Žurić je pred kamerama Kurira odgonentnuo kakva kazna je predviđena za ovakvo ponašanje:
- Prvenstveno, to zavisi da li je lice i ranije bilo osuđivano za ista ili slična kažnjiva dela. Ukoliko se radi o povratniku, zakon zabranjuje ublažavanje kazni, odnosno ukoliko je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora, tom licu se mora izreći kazna zatvora.
Kurir.rs
