Sinoć je u rasprodatom Sava Centru Lexington bend održao prvi od tri velika koncerta, koji će se dugo pamtiti. Atmosfera je bila naelektrisana od prvog takta, a publika svih generacija pevala je uglas najveće hitove benda, stvarajući nezaboravan spektakl.

Foto: Ivan Miladinović / ImLive Production

Koncert je otvoren emotivnim baladama koje su obeležile karijeru benda, da bi se potom atmosfera podigla uz brže ritmove.

Foto: Ivan Miladinović / ImLive Production

„Ovo je za nas ostvarenje sna - prvo veče od tri koncertne u Beogradu, u jednom od najlepših koncertnih prostora. Publika nam daje energiju i snagu da svake večeri budemo bolji, a mi im obećavamo da ćemo svaku pesmu pevati iz srca kao da je poslednja - rekao je frontmen Bojan Vasković, dodajući uz osmeh: „Kad čujem ovakav hor od nekoliko hiljada ljudi, pomislim da bismo mogli da napravimo i album uživo samo od pevanja publike- poručio je Vasković.

Foto: Ivan Miladinović / ImLive Production

Za večeras je zakazano drugo veče, dok će treći koncert biti održan sutra. Sva tri datuma rasprodata su u rekordnom roku, što potvrđuje da Lexington bend i dalje zauzima posebno mesto u srcima svojih fanova.

Foto: Ivan Miladinović / ImLive Production

Koncert su dodatno uveličali Goca Tržan, Tijana Bogićević i Peđa Jovanović koji si boli gosti popularnom sastavu na sceni.

Publiku očekuje još dva spektakla puna emocija, energije i pesama koje su obeležile domaću pop-rok scenu u poslednjih dvadeset godina.

Foto: Ivan Miladinović / ImLive Production