Lexington bend priredio koncert za pamćenje u Sava Centru - publika pevala uglas više od tri sata
Sinoć je u rasprodatom Sava Centru Lexington bend održao prvi od tri velika koncerta, koji će se dugo pamtiti. Atmosfera je bila naelektrisana od prvog takta, a publika svih generacija pevala je uglas najveće hitove benda, stvarajući nezaboravan spektakl.
Koncert je otvoren emotivnim baladama koje su obeležile karijeru benda, da bi se potom atmosfera podigla uz brže ritmove.
„Ovo je za nas ostvarenje sna - prvo veče od tri koncertne u Beogradu, u jednom od najlepših koncertnih prostora. Publika nam daje energiju i snagu da svake večeri budemo bolji, a mi im obećavamo da ćemo svaku pesmu pevati iz srca kao da je poslednja - rekao je frontmen Bojan Vasković, dodajući uz osmeh: „Kad čujem ovakav hor od nekoliko hiljada ljudi, pomislim da bismo mogli da napravimo i album uživo samo od pevanja publike- poručio je Vasković.
Za večeras je zakazano drugo veče, dok će treći koncert biti održan sutra. Sva tri datuma rasprodata su u rekordnom roku, što potvrđuje da Lexington bend i dalje zauzima posebno mesto u srcima svojih fanova.
Koncert su dodatno uveličali Goca Tržan, Tijana Bogićević i Peđa Jovanović koji si boli gosti popularnom sastavu na sceni.
Publiku očekuje još dva spektakla puna emocija, energije i pesama koje su obeležile domaću pop-rok scenu u poslednjih dvadeset godina.
