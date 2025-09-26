Slušaj vest

Darko Lazić, koji je pre sedam godina jedva izvukao živu glavu posle stravične nesreće, ponovo je pre dva dana napravio sudar kada se zakucao u autobus na auto-putu u blizini Beogradske arene.



Darko, koji je, kako smo nezvanično saznali, vozio pod dejstvom alkohola i utvrđeno mu je 1,9 promila alkohola u krvi. Sa njim na suvozačevom mestu bila je njegova supruga Katarina Lazić. Na svu sreću, pre svega jer je bio za volanom jakog i sigurnog automobila, izbegnuta je veća tragedija. Oboje su prošli sa lakšim povredama i istu noć su pušteni na kućno lečenje. Darko je imao posekotinu na glavu, koju su mu lekari VMA ušili. Iste noću su mu urađene sve dodatne analize i CT glave, budući da je tvrdio, kako smo nezvanično saznali, gubio svest posle udesa.

Vozi bez dozvole

Folk pevač, inače, imao je nekoliko nezgoda i problema sa saobraćajnom policijom, te mu je čak oduzeta saobraćajna dozvola. Lazić je čak uzeo i češku dozvolu, ali ona mu takođe ne važi na teritoriji Republike Srbije, budući da ima zabranu upravljanja motornim vozilom i to od 2013, kada mu je trajno zabranjeno da seda za volan. Njegovi česti ispadi u saobraćaju našli su se na osudu javnosti jer ne ugrožava samo svoj život nesigurnom vožnjom, već i živote svojih najmilijih, kao i svih građana, iako je on mnogo puta tvrdio da ne vozi dok pije i da je siguran vozač.

1/7 Vidi galeriju Darka Lazića prozivaju na društvenim mrežama Foto: Printscreen

Prozivaju ga na društenim mrežama

Tako su sada korisnici društvenih mreža preplavili internet objavama i postovima kojima se Darko Lazić ismejava zbog svojih saobraćajnih nezgoda i prekršaja.

"Nemoj da bacaš pare na taksi, brate, sad će te moj kum povesti nije pio ništa večeras", "Poslednja fotografija princeze Dajane i njenog vozača 31.7.1997", Kad Darko Lazić doživi udes prvo javimo negujmo pa policiji i hitnoj", "A ja sam dao gas do daske i više nemam šta da dam", "Kad Darko Lazić pita ženu da li želi sa njim na sudar, one nemaju pojma da misle na vozački"... samo su neki od mimova kojima folkeru žele da daju do znanja da više nije ni smešno ni zanimljivo kada sedne za volan.

Ubiće nekog - kako ga zaustaviti

Ukoliko se izazovu teške telesne povrede učesnicima u saobraćaju, ranije je bila propisana kazna zatvora, dok ona sada može biti i novčana. Svoj komentar na ovu tvrdnju dao je i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira:

- On uvek zaključi, sve je u redu, ja dobro vozim. On će to nastaviti, niko njega ne može da zaustavi. Ima dovoljno novca i automobila. Strahujemo ne samo za njegov život, već život ostalih. Zamislite da je udario u autobus pun putnika. On će ubiti nekoga i pitanje je koje mere mogu da se preduzmu - kaže Nedić.

Nedić dodaje da je tema dana kako ga zaustaviti, pa kaže da je jedina opcija da se on uhapsi i neko vreme provede u zatvoru.

Darko Lazić na VMA posle udesa: