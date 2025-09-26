Slušaj vest

Vikendici repera Jasmina Fazlića, poznatijeg kao Jala Brat, izgorela je rano jutros. Naime, kako prenose bosanski mediji, rano jutros došlo je do požara na jednoj od vikendica u naselju Vrutci, kod Nišića, opština Ilijaš.

Kako je potvrđeno iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, požar je ugašen.

Jala Brat - bazen na vikendici Foto: Pritnsceen/Instagram

Inače, Jala Brat na društvenim mrežama se samo u nekoliko navrata pohvalio ovom vikendicom, pa je tako jednom prilikom pozirao kod bazena i sliku objavio na svom Instagram profilu.

S druge strane, reper je na svom Tik Tok nalogu delio video snimke sa ove vikendice koju je sredio po svom ukusu. Kako može da se vidi, ispred kuće je ogroman bazen koji okružuje zelenilo, tu su i ležaljke, kao i stakleni sto i stolice za odmor.

Jala Brat vikendica Foto: Pritnsceen/Instagram



Oglasili se iz MUP-a

Takođe, na terenu su bili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, te veštak protivpožarne zaštite.