Slušaj vest

Mnogo je pevačica na našoj sceni koje su se udale za milionere, biznismene, sportiste. Međutim, malo je onih koje su svoju sreću pronašle kraj muškarca koji nisu deo estradnog sveta niti se bave raznim biznisima.

Slađa Alegro se zaljubila u konobara

Slađa Alegro nedavno je otkrila da je njen suprug kada su se upoznali radio kao konobar u lokalu gde je ona nastupala. Pevačica je sa Zokom ostvarila sve svoje snove počevši od želje da se ostvari kao majka, a onda i sve ostalo.

- Zoka je radio kao konobar u lokalu gde sam ja pevala u Crnoj Gori. Tad se radilo po 30 dana svake noći u istom lokalu i mi smo se tu sprijateljili, a kasnije i počeli da se zabavljamo. Sve ostalo se zna - rekla je Slađa

1/9 Vidi galeriju Slađa Alegro sa porodicom Foto: Kurir

Seka Aleskić zavolela dečka iz obezbeđenja

Opšte je poznato da je Seka svog partnera Veljka Piljkića upoznala kada je on radio kao obezbeđenje. Simpatije su se desile na prvi pogled, a Veljko je ubrzo osvojio pevačicu s kojom je osnovao porodicu. Oni imaju dva sina i žive u velepnoj vili u Staroj Pazovi.

1/8 Vidi galeriju Seka Aleksić i mužem Veljkom Piljkićem Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Print Screen

Tea Tairović neplanirano srela čoveka svog života

I ako su mnogi naslućivali da će velika muzička zvezda današnjice sreću pronaći pored nekog sportiste ili biznismena, Tea je dokazala da joj ljubav preča od miliona. Ona je svog partnera upoznala kada se pojavio u njenom timu kao njeno obezbeđenje, ali je ljubav brzo planula između njih dvoje, pa danas uživaju u srećnom braku.

1/6 Vidi galeriju Tea Tairović sa suprugom na slavlje kod Matića Foto: Nemanja Nikolić

Ivana Selakov ljubav našla preko fejsbuka

Ivana Selakov više od decenije je u emotivnoj vezi sa Peđom Mirkovićem sa kojim ima ćerku Krunu. Oni nisu potpisali papir za brak, ali kako je i sama pevačica govorila to im nije ni potrebno. Ljubav se desila preko fejsbuka, a zanimanje njenog partnera nije poznato javnosti.

Ivana Selakov Peđu upoznala preko Fejsbuka Foto: Damir Dervišagić