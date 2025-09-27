OVE PEVAČICE NISU JURILE NI KOLEGE NI BIZNISMENE: Njoj konobar ostvario snove, nju niko ne sme da dira zbog supruga, a ona našla muža na fejsbuku
Mnogo je pevačica na našoj sceni koje su se udale za milionere, biznismene, sportiste. Međutim, malo je onih koje su svoju sreću pronašle kraj muškarca koji nisu deo estradnog sveta niti se bave raznim biznisima.
Slađa Alegro se zaljubila u konobara
Slađa Alegro nedavno je otkrila da je njen suprug kada su se upoznali radio kao konobar u lokalu gde je ona nastupala. Pevačica je sa Zokom ostvarila sve svoje snove počevši od želje da se ostvari kao majka, a onda i sve ostalo.
- Zoka je radio kao konobar u lokalu gde sam ja pevala u Crnoj Gori. Tad se radilo po 30 dana svake noći u istom lokalu i mi smo se tu sprijateljili, a kasnije i počeli da se zabavljamo. Sve ostalo se zna - rekla je Slađa
Seka Aleskić zavolela dečka iz obezbeđenja
Opšte je poznato da je Seka svog partnera Veljka Piljkića upoznala kada je on radio kao obezbeđenje. Simpatije su se desile na prvi pogled, a Veljko je ubrzo osvojio pevačicu s kojom je osnovao porodicu. Oni imaju dva sina i žive u velepnoj vili u Staroj Pazovi.
Tea Tairović neplanirano srela čoveka svog života
I ako su mnogi naslućivali da će velika muzička zvezda današnjice sreću pronaći pored nekog sportiste ili biznismena, Tea je dokazala da joj ljubav preča od miliona. Ona je svog partnera upoznala kada se pojavio u njenom timu kao njeno obezbeđenje, ali je ljubav brzo planula između njih dvoje, pa danas uživaju u srećnom braku.
Ivana Selakov ljubav našla preko fejsbuka
Ivana Selakov više od decenije je u emotivnoj vezi sa Peđom Mirkovićem sa kojim ima ćerku Krunu. Oni nisu potpisali papir za brak, ali kako je i sama pevačica govorila to im nije ni potrebno. Ljubav se desila preko fejsbuka, a zanimanje njenog partnera nije poznato javnosti.
Kurir.rs