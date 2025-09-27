POMIRILI SE ANA NIKOLIĆ I RALE! Pevačica i kompozitor sačekali da prođe mesec dana zabrane prilaska, pa odmah potrčali jedno drugom u zagrljaj: Ovo su detalji
Ana Nikolić i Goran Ratković Rale zakopali su ratne sekire! Njih dvoje su pre mesec dana imali veliki sukob, koji je javnost ispratila, ali nedavno su se opet pomirili, i to po peti put.
Kompozitor je imao 30 dana zabrane prilaska pevačici jer ga je optužila za fizičko nasilje i prijavila policiji, međutim, čim je zabrana istekla, golupčići su se ponovo spojili. Kako nam kaže izvor blizak ovom estradnom paru, Ana i Rale su imali komunikaciju preko telefona iako nisu imali dozvolu da se i fizički vide.
- Čim je prošlo mesec dana, eto opet Ane kod Raleta. Pomirili su se i sad je kao sve super. Nastavljaju gde su stali - rekao nam je sagovornik.
Pokušali smo da stupimo u kontakt s Ratkovićem i Nikolićevom kako bi nam dali komentar, ali do zaključenja ovog broja nije nam odgovorio na pozive.
Nije bilo nasilja kako je Ana predstavila
Rale je i u jednoj od ispovesti izjavio da Anu nikad nije pretukao onako kako je ona tvrdila, već da je ona iskoristila stare snimke i modrice koje uopšte nisu ni bile od batina. Izgleda da je na kraju to i jedina istina o skandalu koji je šokirao javnost.
Podsetimo, Ana i Rale su sve vreme provodili u kompozitorovoj kući na Avali, a te večeri kad je nastao haos, kako je Ratković govorio, nije bilo nikakvih batina. Navodno je Ana u nekom svom rastrojstvu polupala sve po kući, ušla u auto, razbila ogradu i otišla u policiju da ga prijavi. Na kraju se ispostavilo da je samo bila besna na Ratkovića jer je od nje tražio da ide na nastupe koje su zakazali tokom letnje turneje.
