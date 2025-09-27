Nije bilo nasilja kako je Ana predstavila

Rale je i u jednoj od ispovesti izjavio da Anu nikad nije pretukao onako kako je ona tvrdila, već da je ona iskoristila stare snimke i modrice koje uopšte nisu ni bile od batina. Izgleda da je na kraju to i jedina istina o skandalu koji je šokirao javnost.

Podsetimo, Ana i Rale su sve vreme provodili u kompozitorovoj kući na Avali, a te večeri kad je nastao haos, kako je Ratković govorio, nije bilo nikakvih batina. Navodno je Ana u nekom svom rastrojstvu polupala sve po kući, ušla u auto, razbila ogradu i otišla u policiju da ga prijavi. Na kraju se ispostavilo da je samo bila besna na Ratkovića jer je od nje tražio da ide na nastupe koje su zakazali tokom letnje turneje.