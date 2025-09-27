Slušaj vest

Jelena Karleuša je na društvenoj mreži Iks otkrila da će se njen novi album zvati "Enigma" i da je promenila skoro sve saradnike. Odmah potom u komentarima obožavaoci su joj postavljali razna pitanja, između ostalog i da li će joj pesme pisati Mimi Mercedez.

- Nije želela - odgovorila je JK.

Jedan od fanova je napisao da ima informaciju da je među saradnicima i hitmejkerka Ljilja Jorgovanović, što se ispostavilo kao tačno.

Foto: Kurir

- Da, radim s Jelenom. Ima tu još dosta posla, nije sve gotovo, ali istina je da ja radim neke delove - poručila je Ljilja za Kurir.

Pitali smo i Jelenu da nam objasni zbog čega je potražila nove saradnike.

1/6 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Privatna Arhiva

- Tačno je da sam promenila sve stare saradnike. Tu prvenstveno mislim na producente. Sad su to Damir Handanović i Nemanja Antonić, tekstopisci su Ljilja Jorgovanović, Tomica i Jovana. Kad je reč o starim saradnicima, oni su zauzeti blokadama naroda na ulicama i tom vrstom nazoviaktivizma, pa nismo mogli da nađemo zajednički jezik ovog puta. Nažalost, umešali su brutalno politiku s poslom i muzikom. Ali to je njihova stvar. Album se zove "Enigma" i biće promovisan na Pink televiziji na razne načine, koje neću još otkrivati. Srbiju očekuje mnogo lepih iznenađenja kada je reč o meni - poručila je Karleuša za Kurir.

Milena Janković, poznatija kao Mimi Mercedez, nije bila dostupna za komentar. Iz njene pres-službe su rekli da je reperka u medijskoj ilegali, a na pitanje zašto nije htela da piše pesme Karleuši, rekli su:

Foto: Damir Dervišagić

- Mimi je u tom periodu odbila nekoliko popularnih izvođača, nije joj se pisalo za druge i želela je da se fokusira na svoju muziku.