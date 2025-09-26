Slušaj vest

Darko Lazić moraće da plati novčanu kaznu između 200.000 i 300.000 dinara zbog toga što je u noći između srede i četvrtka izazvao udes u Beogradu vozeći pijan i bez vozačke dozvole. S obzirom na to da mu je ovo ko zna koji po redu težak saobraćajni prekršaj poslednjih godina, prema rečima advokata Boška Žurića, teško da će se folker ovaj put izvući bez zatvorske kazne, koja je po zakonu propisana 15 dana.

Ali to nisu jedini problemi koji ovih dana muče Lazića. Automobil koji je slupao, a čija je cena 130.000 evra, nije njegov, već je iznajmljen preko rentakar agencije iz Nemačke. Međutim, auto nije iznajmio on jer nema vozačku dozvolu, već njegov prijatelj.

Uvalio prijatelja u probleme

- Darko je hteo da auto preko rentakara uzme u Srbiji, međutim, niko od njegovih prijatelja i poznanika nije to hteo da učini umesto njega, znajući da često ima saobraćajne prekršaje. Ljudi nisu želeli da imaju probleme.

Onda je zamolio jednog prijatelja iz Nemačke da tamo uzme auto u agenciji na svoje ime, što je on i uradio. U Nemačkoj su ista pravila kao kod nas - auto može iznajmiti samo osoba koja ima vozačku dozvolu i u slučaju da se napravi šteta tokom saobraćajnog udesa, kasko osiguranje ne snosi troškove popravke ukoliko je vozač bio u alkoholisanom stanju - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Dakle, Darko je prijatelja iz Nemačke uvalio u probleme jer čovek mora da isplati 130.000 evra rentakar agenciji iz Nemačke s obzirom na to da je auto totalno uništen. Naravno, Darko će mu taj novac nadoknaditi, ali je pitanje kad s obzirom na to da je i sam u nezavidnoj finansijskoj situaciji. Inače, video sam da se prethodnih dana pisalo da Darko ima vozačku dozvolu iz Češke, što nije tačno! On je tu dozvolu imao do 2023. godine. Tada je napravio udes u Beogradu i policija mu je oduzela češku vozačku dozvolu, zato što on u Srbiji ima trajnu zabranu upravljanja motornim vozilom pa mu nijedna dozvola nije važeća - završava izvor.

Folker se nije javljao na naše pozive.

Podsetimo, Darko i njegova supruga Katarina doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu kod Geneksa, u blizini Beogradske arene. To se desilo kada su se vraćali s promocije pesme Tijane Matić, Kaćine sestre i Darkove svastike. Do sudara je došlo zato što je Darko najpre udario u autobus, a onda se zakucao u bankinu.

Automobil je vozio pevač, dok je Kaća bila na mestu suvozača. Jedna od guma njegovog automobila odletela je čak 70 metara. Vatrogasci su odmah stigli i izvukli pevača i njegovu suprugu iz smrskanog automobila. Darko je prevezen na VMA, gde je zbrinut i ušiven.

Povodom ove nesreće obavešten je tužilac Trećeg okružnog javnog tužilaštva, koji je naredio da se vozila izveštače, a da se od vozača uzme krv na analizu. Pevač je bio pozitivan na alko-testu, a negativan na drogu. On je u krvi imao 1,9 promila alkohola i nije imao važeću vozačku dozvolu.

Prema rečima izvora Kurira, do nesreće je došlo jer se Darko posvađao sa ženom pošto je pio na promociji na kojoj su bili. Svađa je tamo i započela, zbog čega je besan i nervozan dao po gasu i krenuo da obilazi, kada se i zakucao u autobus.

Tvrdi da nije bio pijan ali i da se ničega ne seća

Lazić je u prvoj izjavi za medije otkrio da se ničega ne seća.

- Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi preneli da sam bio u alkoholisanom stanju i pominju se nedozvoljene supstance. Hvala bogu, nikom ništa, preživeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša, zaneo me je auto, udario sam u autobus. Nije bilo ni prekoračenje brzine, idemo dalje. Imam 15 kopči, ali moram da napomenem da alkohola i nedozvoljenih supstanci nije bilo - rekao je folker.