Darko Lazić je pre dve večeri doživeo je saobraćajnu nesreću, a sada se tim povodom oglasio dečko njegove majke Branke Lazić, Dragan Paunović.

Dragan je stao u odbranu Darka Lazića, tvrdeći da nije konzumirao alkohol. Iako postoje fotografije sa proslave na kojima se vidi da folker konzumira alkohol, Dragan tvrdi da je on zapravo pio vodu.

- Nije to bio alkohol, sipao je vodu da malo zeza, to je informacija iz prve ruke, a i kuma Andreana Čekić mislim da je to potvrdila. Ne pije Darko, više puta smo sedeli na proslavama i gutljaj nije hteo uzeti, čak i u nalazima policije nema alkohola, niti bilo čega - rekao je i dodao za Informer da Darko neće platiti štetu na automobilu.

- Nije istina da za auto mora da plati, neće lizing kuća da da auto koji nije ful kasko osiguran. Pišem ovo zato što ne volim nepravdu, zato što Darka mnogo cenim, prvenstveno kao osobu, nije zaslužio da pišu svašta zato vam i pišem. Istina će izaći na videlo. On voli brzu vožnju, ali kad je sa nekim mnogo pažljivo vozi.

Uvalio prijatelja u probleme

- Darko je hteo da auto preko rentakara uzme u Srbiji, međutim, niko od njegovih prijatelja i poznanika nije to hteo da učini umesto njega, znajući da često ima saobraćajne prekršaje. Ljudi nisu želeli da imaju probleme.

Onda je zamolio jednog prijatelja iz Nemačke da tamo uzme auto u agenciji na svoje ime, što je on i uradio. U Nemačkoj su ista pravila kao kod nas - auto može iznajmiti samo osoba koja ima vozačku dozvolu i u slučaju da se napravi šteta tokom saobraćajnog udesa, kasko osiguranje ne snosi troškove popravke ukoliko je vozač bio u alkoholisanom stanju - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Dakle, Darko je prijatelja iz Nemačke uvalio u probleme jer čovek mora da isplati 130.000 evra rentakar agenciji iz Nemačke s obzirom na to da je auto totalno uništen. Naravno, Darko će mu taj novac nadoknaditi, ali je pitanje kad s obzirom na to da je i sam u nezavidnoj finansijskoj situaciji. Inače, video sam da se prethodnih dana pisalo da Darko ima vozačku dozvolu iz Češke, što nije tačno! On je tu dozvolu imao do 2023. godine. Tada je napravio udes u Beogradu i policija mu je oduzela češku vozačku dozvolu, zato što on u Srbiji ima trajnu zabranu upravljanja motornim vozilom pa mu nijedna dozvola nije važeća - završava izvor za Kurir.

Tvrdi da nije bio pijan ali i da se ničega ne seća

Lazić je u prvoj izjavi za medije otkrio da se ničega ne seća.

- Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi preneli da sam bio u alkoholisanom stanju i pominju se nedozvoljene supstance. Hvala bogu, nikom ništa, preživeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša, zaneo me je auto, udario sam u autobus. Nije bilo ni prekoračenje brzine, idemo dalje. Imam 15 kopči, ali moram da napomenem da alkohola i nedozvoljenih supstanci nije bilo - rekao je folker.

