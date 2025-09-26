Slušaj vest

Miki Dudić, sin Zlate Petrović, lečio se od kockarske zavisnosti, a sada je u "Eliti 9" na korak da opet posrne za porokom koji ga je odveo u propast.

Učesnici rijalitija Dača Virijević, Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica opleli su po Mikiju Dudiću i njegovom ponašanju za vreme žurke.

- Gledam ga za ruletom, trese se. Doživljava napade - rekla je Teodora, pa dodala:

- Zavisnost možeš da biraš. To je bolest koju si sam izabrao.

Rijaliti učesnici tvrde da se Dudić nije kockao jer nije imao novca, ali da se tresao gledajući Marka Janjuševića Janjuša kako vrti rulet i da je na korak da posrne za kockom. Dača je potom rekao kako je mislio da je Miki okej lik, ali po svemu sudeći više nije pri tom stavu.

- Mislio sam da je okej lik - rekao je Dača, a Teodora je konstatovala kako je Dudić prevarant, u celu priču se ubacio i Bebica koji nije imao reči hvale za Zlatinog naslednika.

Problem s kockom

Miki je svojevremeno imao velikih problema sa kockom. Kako je istakao, on je spiskao hiljade i hiljade evra na kocku, a u jednom momentu je čak pomišljao i da digne ruku na sebe.

- Ja sam se odvikavao od kocke, potrošio sam skoro 47 hiljada evra. Imao sam ozbiljan problem i to je veliki moj promašaj i hvala mojim roditeljima što su mi pomogli da se oporavim od toga - rekao je Miki svojevremeno u emisiji "Pitam za druga".

Zlata mu vraćala dugove

Folkerka je godinama krila da je vraćala kockarske dugove svog sina.

- Petnaest godina sam ćutala i vraćala sve njegove dugove, koji nisu bili mali, a onda sam jednog dana rekla sebi Dosta je. I stavila sam tačku na to. To je bio kraj. Dosta sam ja sebe krivila za sve to – ispričala je Zlata za Svet kroz kakvu je muku prošla, ali na svu sreću, Miki je pobedio porok, uspešno se bavi muzikom i u odličnim je odnosima i sa majkom i sa ocem, a podario im je i unuke.

