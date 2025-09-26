Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica, Atina Ferari, iznela je nove tvrdnje o odnosu sa folkerom Acom Lukasom.

Lukas se nedavno oglasio tvrdeći da oni nisu bili nikada u vezi, a ona i dalje tvrdi suprotno, te je sad otkrila da je njihova romansa godina traje.

- Godinama je trajala. Sad se kajem što nije bila jedna noć. Ovo je bilo godinama unazad i noći i noći unazad. Žao mi je što je Aleksandar Vuksanović tako odreagovao i što nije imao dovoljno hrabrosti da javnosti prizna kao ja, celokupnu istinu. Ja kada sam bila dovedena taj dan od strane medija, pred svršen čin, tako što su mi pokazali fotografiju i snimak - ja bih ispala najveće đubre kada bih rekla da ne želim to da komentarišem ili da sam rekla: "Bože sačuvaj, to nisam ja" ili "ja nemam veze s tim". Ja sam osoba koja je iskrena i pravična ceo život i možda zbog te svoje iskrenosti uglavnom u životu najebem, ali nije mi žao jer idem srcem i dušom, nikada ne idem mozgom, ali mi nije žao. Samo sam rekla istinu o odnosu Ace Lukasa i mene. Mislim da on kao jedna velika zvezda ne bi trebalo da se nadovezuje, tako što se nadovezuje na te intervju zadnjih noći... Smatram da je Lukas osoba bez svog karaktera, bez svog ja, bez svog zdravog razuma... Mislim da nije zaslužan da išta komentariše,a ne da laže izmišlja. Za sve to što sam ja rekla o našem odnosu, postoje naravno i dokazi i fotografije i snimci. Pre par godina sam i očekivala ovakav udarac s njegove strane, znala sam da ta naša veza neće trajati večno i da se nažalost neće slavno završiti. Kroz sve te godine kroz koje sam ga sve bolje i bolje upoznavala, ja sam shvatila da on uopšte nije tip muškarca koji meni odgovara. Onda sam s vremena na vreme, kad se setim, tako nešto zabeležila i usnimila, jer sam znala kada će doći trenutak kada će reći: "Ja ne poznajem tu osobu, Bože sačuvaj. Ja ne znam ko je ona", jer to u principu govori za sve devojke. Za svaku koju ste ga pitali, on je rekao "Što je babi milo, to joj se i snilo" ili "Nije ni prošla pored mene"... Dobro nije i izjavio za mene da ne zna ko sam, pošto odlično zna ko sam. Dve godine pre nego što smo se upoznali me je molio i smarao da se upoznao, preko poruka i poziva. Obećavao je kule i gradove, ja nikada na to nisam pristala niti sam htela da dođem kod njega u stan da se upoznao kao druge devojke, jer je to način njegovog ponašanja. Odredila sam svoje uslove, on je pristao na to, došao je po mene kolima i izašli smo u jedan restoran baš ovde u blizini, sećam se toga - rekla je Atina koja se osvrnula na njegove uvrede.

- Bezveze je ispalo to sve s njim zbog njegove krivice, ali opet u dubini duše osećam i znam da mene voli. Lukas je prosto spreman na sve da izjavi, možda i najbolesniju laž, ali što se njega lično tiče, ja znam da on nema loše mišljenje o meni. Znam kako diše i sve što ovo "on" priča, meni je to smešno. Neću se spuštatiti na taj nivo da koristim uvrede i klevete, jer sam dama i gospođa. Bilo je perioda kada dođe po mene posle moje svirke, pa dođemo zajedno kući kod njega, i sad recimo hoću da idem kući, on mi ne da: "Ostani tu Atinče kod mene, ostani, ostani". On vrlo često se zabode za tablet i kocka, igra to i ćuti, igra, vrti, vrti. Spiaj mi piće, skuvaj mi kafu, ja sam bila bedinerka po njegovom stanu. Ja, ko šta, idem po stanu pravim doručak, cedim voće, čistim krevet. Nisam mogla da sedim pored njega dok to igra, nego sredim kuću i on se na prime oduševi pa kaže: "E, super, ajde idemo negde...". Bilo je dana kada sam ostajala kod njega, ali je došao period kada me je to stvarno smorilo i dosadilo. On nije čovek od akcije, a meni kad je dosadno ja se pokupim i odem kući. Ono što je bilo zanimljivo meni, u početku onako malo degutantno, ali mi je posle postalo zabavno jer je to novo u životu što mi se desilo, ranije nikada ni sa jednim muškarcem nisam doživljavala to što sam doživela sa Lukasom.

- On napravi sedeljku kod njega u stanu i ja pozovem prijatelje, uglavnom sam ja zvala moje drugarice, nekada je i on svoje.. Nekada je bilo i mešano i moje i njegove drugarice. Bila sam tu domaćica i sve je bilo kako ja kažem i on to kaže i mojom drugaricama i njegovim "Atina je domaćica, Atina je šef". Ja ih tako rasporedim ko će gde da sedi i on kaže: "Sada se igra istina i izazov". Mene je to u početku malo šokiralo, ali posle nekog vremena mi se svidelo. Moram da mu se zahvalim, hvala što si me naučio da igram istinu-izazov, ali me nisi naučio da pevam. Sad zna da me proziva kako ne znam da pevam, pa trebalo je malo više vremena da mi posvetiš i naučiš me da pevam, a ne da budem čistačica po kući i da idem za tobom i sakupljam sve te stvari. Nikad se mi nismo svađali do te mere, ali jednostavno sam ja odlučila da prekinemo emotivni odnos i da nastavimo da se družimo. To je bio najbolji period, jer mi je tada najviše prijao, e onda se on u nekom momentu preselio za Novi Sad i tamo sam odlazila vrlo često sa svojim drugaricama i nedavno sam bila. Poslednji put smo se zakačili kada sam mu rekla da ću posle svirke sa tom jednom drugaricom da dođem kod njega, ako nam bude bilo dosadno, međutim, ja to veče nisam otišla. U toj svečanoj sali je to veče bio moj bivši dečko i moja drugarica mu je to poslala i napisala da nećemo doći zato što je moj bivši dečko u sali i da sedim s njim, a on je igrom slučaja takođe pevač. Onda je on meni napisao poruku "jel moguće da nećeš doći zbog njega", počeli smo da se prepucavamo i ja mu napisala da "sam popila i da idem kući da spavam". On je mene to veče zvao, zvao, zvao, a ja sam spavala. Onda mi je ujutru sastavio veliku poruku i napisao da je ljut, tada smo prekinuli kontakt.

"Bilo je i gorih, ujutru mi nije bilo prijatno"

Aca Lukas je za medije otkrio da nikad nisu bili zajedno.

- Sa tom osobom nikada nisam bio u vezi, a šta sam radio sa njom, sa njom, pa bilo je i gorih, doduše ne mnogo. Živ čovek se ponekad zezne, pa uradi noću nešto što mu ujutru baš i nije prijatno. Svakako intimni odnosi ne, veza taman posla. Ne vidim ništa, što neko drugi ne radi. A gospođici Ferari ćemo eto besplatno dati reklamu, iz humanitarnih razloga, mada čak ni ovaj publicitet joj neće omogućiti da joj iko na vašaru u Šapcu uđe u šator i sluša tu nesnosnu riku za koju samo ona kaže da je pevanje. Vi dobro znate da ja kada nešto jeste ne poričem, ali ni ne dodajem . Dotična je boga mi dosta pridodala. Dodala je i intimni odnos, a i vezu. Ako ona to što me je jednom zadovoljila smatra vezom , pa ona je svetski rekorder u vezama.

- A za prepiske na telefonu, pa šta je i tu sporno. Ne moram baš sad u sitna crevca da napišem šta sam hteo da kažem. Svakako sam imao neku nameru. Između ostalog imala je par drugarica koje su poprilično dobre i atraktivne. I svakako nije ni to bitno. Pa i da sam bio sa njom u vezi ja bih rekao . Ali nisam. Vidim da priča o nekim uslovima. Pa ja svakako ispunjavam poprilično uslova kod takvih, ali ona kod mene ne. Ponešto i mogu da imam sa devojkama sa koficijentom inteligencije ravnom bubašvabi, ali za vezu je kada sam ja u pitanju neophodno da u glavi ima ono što se zove mozak. Što kod dotične nije slučaj.

kurir.rs/blic

