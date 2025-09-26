Slušaj vest

Pevačica Jelena Karleuša iznenadila je gledaoce otkrivši da između nje i vlasnika televizije Pink, Željka Mitrovića, postoji specifična klauzula u ugovoru.

Naime, ugovor koji je pop diva potpisala sa ružičastom televizijom razlikuje se od ostalih jer se u njemu spominje njen polni organ, o kom je, kako je otkrila, zabranjeno pričati.

Kako je objasnila Karleuša, ova neobična stavka ugovora uvedena je na njenu inicijativu, u želji da se takve teme više ne provlače kroz medijski prostor, te su se ona i Mitrović navodno dogovorili da to bude jasno definisano u njihovom profesionalnom sporazumu.

“Imam potpisano sa Željkom da ne sme da se spominje moj polni organ, majke mi, to je posebna stavka”, izjavila je Karleuša u emisiji, ostavljajući sve u studiju bez teksta.

Zanimljivo je da je do ovog priznanja došlo tokom šaljivog segmenta razgovora sa Zoricom Brunclik, koja je, komentarišući Jelenin izgled i ličnost, u šali rekla:

“Vidi kakva je, želela bih da sam kao Karleuša, da tako izgledam. Bezobrazna, drska, pametna i zgodna. Uzela bih njen polni organ.”

Na to se nadovezala i sama Karleuša, objašnjavajući da bi jedino “dozvoljeno” bilo da Zorica uzme njen mozak — kako se Brunclik odmah potom i ispravila uz osmeh, rekavši da je zapravo mislila na “mozak, naravno”.