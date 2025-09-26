Slušaj vest

Kristijan Golubović gostovao je sinoć u jednoj emisiji gde je otvoreno govorio o odnosu sa Kristinom Spalević.

Spalevićeva je sve vreme pratila emisiju, pa je poslala voditelju poruku i zamolila ga da pročita.

- Nataši svaka čast, a Kristijan da je mene ovako branio - daleko bismo dogurali. Aleksandra Babejić je lažov provereni i to je moja kozmetika koju je nosila, pune kese. Nije prošlo nekoliko dana već 40 minuta dok sam platila kiriju i vratila se, ona je bila tu. Molim te ovo pročitaj - napisala je Kristina Spalević voditelju.

- Ne znam uopšte na šta misli i kojih četrdeset minuta. To se sada pravi priča i Kristina drži svoj deo priče, a to nema veze što je Babejićka došla - rekao je Kristijan.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović i Kristina Spalević Foto: ATAIMAGES, Boba Nikolić, Printscreen Youtube/paparazzo Lov, Printscreen

- Ovde imamo verziju priče da se kod tebe pravila fina, a kod drugih ljudi je bila bezobrazna - rekao je voditelj.

- Ona je očigledno bila fina da premosti deset dana, ali je plaćala meni i šakom i kapom. Ona ne bi postojala nigde da Kristina nije pukla. Ja sam rekao Kristini: ''Daj da vidimo da dođe mala Babejićka da pričuva kučiće'', a ona je rekla: ''Ajde''. Kristina Spalević da meni kaže: ''Nemoj da nosiš taj telefon'', ja ga ne bih nosio jer je ona glava kuće u mojoj porodici. Tako da ona da nije aminovala da Babejićka dođe, ne bi ni došao - rekao je Kristijan na Red TV.

Mina o Kristijanu

1/39 Vidi galeriju Sve transformacije Mine Vrbaški od prvog medijskog pojavljivanja sve do danas Foto: Printskrin Youtube, Printscreen, Printscreen/ Instagram

Inače, Mina je pre nego što je ušla u Elitu 9 Kristijanu vratila za uvrede, ali preko društvenih mreža.

- Poštovani pratioci, dužna sam da vam se obratim povodom uvreda na moj račun od strane Kristijana Golubovića. Reći ću vam samo da svako ko ima uši i oči zna da nisam izrekla ništa uvredljivo na njegov račun, samo sam rekla da sam uz Kristinu. Ne znam šta ga je toliko izrevoltiralo da me vređa do ove mere. Ja sam svakako navikla na nepravdu u ovom smislu, tako da može da nastavi slobodno, ali smatram da nije ni malo džentlmenski ni u redu sa njegove strane. Što se tiče Aleksandre, ne bih mnogo da joj dajem na značaju, dobila je i previše publiciteta. Za nju sam rekla činjenice, a da je toliko fina kao što se predstavlja, da ima obraz i da nema interes, ako je upletena kao što kaže iz nepoznatog razloga u ovu priču, spakovala bi kofere i pobegla glavom bez obzira. Tačka - napisala je Mina Vrbaški.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: