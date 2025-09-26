Slušaj vest

Pevačica Sandra Afrika progovorila je o bolnoj temi vezanoj za porodicu, odnosno svog oca i familiju sa njegove strane.

Naime, Sandra je otkrila detalje iz privatnog života i otvorila tešku temu u razgovoru sa medijima.

"Otac me nikada nije zvao"

Njen otac joj, kako kaže, nije javio ni da joj je baba umrla, zbog čega se dugo užasno osećala.

- Ne znam ni gde je sahranjena. Nisam stupila sa njim u kontakt, oni su ti koji su mene trebali da pozovu da mi kažu da je loše. Ne mogu da jurim nikoga ni zovem, pogotovo ne svog tatu. On celog života nije prisutan, nema ga nigde u mom životu. Mene moj otac nije pozvao ni 18. rođendan da mi čestita. Ne mogu ja njega da jurim i zovem, van svake pameti je. Tada čak nisam ni pravila neki veliki rođendan jer nismo imali novca za restoran. Pozvala sam kući, a mama je napravila ručak i tortu koliko je mogla u tom trenutku, on se nije potrudio ni da ga ulepša. Nikada nije nazvao da pita da li sam dobro. Želim da sa svojom decom uradim skroz drugačije. Ipak moramo da gledamo sa kim pravimo i kome rađamo decu. Okej je razvod, ali da ne ispaštaju deca - rekla je Sandra i nastavila:

"Žao mi je, ali..."

- Negde mi je bilo žao te bake u tom trenutku, ali ista ta baka me nikada u životu nije nazvala, nije me odvela na sladoled, a živela je jako blizu mene. Mamina mama iako živi u Nemačkoj mi je posvećena, zove me na telefon ispričamo se... Tako da, ne osećam to, neka mi Bog oprosti. U crkvi kada sam bila zapalila sam sveću i tu sam završila svaku priču.

Kako kaže, ne postoji ništa što bi danas pitala oca.

- Ne postoji ništa što bih pitala oca. Popričala sam sa njim kada sam imala priliku, i tada je reagovao bez veze. Za mene neke stvari nemaju opravdanje, niti znam šta bih ga pitala niti šta bi on mogao da mi kaže.

