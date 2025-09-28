Slušaj vest

Miljan Vračević, koji je dospeo u žižu javnosti kada je učestvovao u rijalitiju "Zadruga", bio je i ranije poznat jer je sarađivao sa poznatim ličnostima.

Naime, on je svojevremeno radio kao saradnik estradnjacima, među kojima je bio i Darko Lazić. Nakon toga oprobao se i rijaliti formatu "Zadruga", posle čega je promenio život iz korena. Oprostio se sa rijaliti karijerom i zaposlio se kao obezbeđenje i to ni manje ni više nego u Hramu Svetog Save na Vračaru.

Miljan Vračević, koji je dospeo u žižu javnosti kada je učestvovao u rijalitiju "Zadruga", bio je i ranije poznat jer je sarađivao sa poznatim ličnostima, a jedan od njih je i Darko Lazić.

U razgovoru za Kurir nedavno je otkrio zašto se povukao iz medija, kao i u kakvim je odnosima sa folkerom Darkom Lazić, zbog kojeg je svojevremeno, kako se pisalo, skočio na pištolj.

Koji je glavnog razlog vašeg povlačenja?

- Udaljio sam se od estrade. Totalno sam promenio način života i pogled na svet. Izašao sam iz cele te priče i sada radim u kompaniji koja radi obezbeđenje na najprofesionalniji način, radim kao šef obezđenja. Čitav život sam u tom poslu. To mi je na jedan način bio drugi posao, jer sam ranije radio i na klinici, ali sada sam se posvetio samo ovome.

Planirate li da se vratite u rijaliti?

- Ne zanima me više nikakvo javno eksponiranje, kao ni javni svet. Nema me dugo u medijima, ne komentarišem ništa. Te su stvari daleko od mene. Mogu da priznam da sam ja sam u životu dosta lutao i da su mi određene stvari više donele nego odnele. Tek sam sada shvatio da se ne pronalazim više u tome.

Kako ste preko noći shvatili to?

- Desio se momenat, ja sam čak u rijalitiju i u estradi sačuvao svoj ponos, dostojanstvo i čast. Nisam nikoga obrukao, prvenstveno svoje bližnje, sebe i svoj obraz. U te vode sam sticajem čudnih okolnosti ušao, a uvek sam bio privržen svojoj porodici, veri i pravim vrednostima. Poklopile su se karte jednostavno. Božija volja je bila da budem to što jesam, da radim to što volim, da uživam u tome. Blagoslov od Boga je da radite u Hramu koji je temelj pravoslavlja. To je kultoroški istorijski i državni najveći hram. Meni to ide na čast.

Kakvo sada imate mišljenje o ljudima s estrade nakon svega što ste prošli?

- Neću da ih komentarišem, nek su živi i zdravi. Sa nekim se čujem, sa nekima ne. Ali, ne bih pričao o tome. Postoje divni ljudi u tom poslu. Možda ima svega deset Zvezdi Granda s kojima nisam otišao na neki nastup.

A Darko Lazić? Jel istina da ste skočili na pištolj zbog njega?

Darko Lazić

- Jesam, skočio sam na pištolj. To su stvari koje su sada iza nas. Nemamo kontakt, ali kada se vidimo javimo se jedno drugom i to je sve. Mi nemamo iste poglede na svet, nemamo teme, svako živi svoj život.

Da li se kajete zbog saradnje s pevačima?

- Iz ove persktive se ne kajem. Ja sam radio najbolje što sam mogao, sa velikim uspehom. Nikad niko od pevača koji su sarađivali sa mnom nije bio povređen, ali sve je to sada daleko iza mene.

Radi u Hramu Svetog Save

Kako je Kurir nedavno pisao, Miljan već neko vreme radi kao obezbeđenje i to ni manje ni više nego u Hramu Svetog Save na Vračaru. On je zadužen za održavanje reda u najvećoj srpskoj svetinji, pa tako stoji na ulazu u Hram, ali i obezbeđuje određene crkvene ličnosti prilikom održavanja bogosluženja u pomenutoj crkvi.

