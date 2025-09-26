Slušaj vest

On je sada progovorio o svemu i otkrio kako je izgledalo sve to.

Njih dvoje stavili su tačku na odnos pred Božić, čega se Bora sada prisetio.

- To mi je bilo najgore. Meni je to zbog praznika, veliki stan, 100 kvadrata i ni kerova nema. Ništa mi nije pisala, nije čestitala. Videla se sa Albinijima, nekima kojima sam trebao da j*bem mamicu. Mi smo se razišli 30. decembra, samo se pokupila i otišla. Javila se njena sestra i rekla joj da se pakuje i da ode - rekao je Bora.

Na pitanje kada je odmah nakon toga stigla da iznajmi stan, odgovorio je:

- Ne znam, slučajnost da je našla stan. Ja sam došao tu rekao sam joj da da kučiće i da se vrati. Sloba Radanović mi je bio velika podrška, Milan Petković, svaki dan su me zvali. To se odjednom desilo. Ona se plašila šta ću ovde da pričam i da ću da je pljujem. Sreo sam je u petak kad smo Filip i ja došli da se oprostimo od kolega, ona jedina nije došla i tražila je zamenu. Pretpostavljam da je to njen partner. Mogao je lepo da kaže da je sa njom u vezi. Ja sam otišao da rešavam to sa jednim što se viđala u restoran, sam sam bio. Ona je prvo htela da budemo drugari, radimo zajedno YouTube, izdajemo kuće. Ona je mene i gurala da uđem ovde, ispunio sam joj želju da joj bude lakše - nastavio je Santana.

Milan Milošević pitao je Boru kako je izgledao njegov susret sa Milicom.

- Ništa, samo je prošla, ni pogled. Meni se tamo svi javljaju, a ona ne. Ona kao da je dobila zabranu od nekog i promenila se. Ona je tražila razmeštaj na poslu. Jednom smo se sam posvađali. Imali smo sastanak kad mi je jedna žena vratila kuče. Ja sam jedva vratio moje kuče koje je bio u Ljubuškom. Sedeli smo na RED-u, imali smo prvi sastanak, kuče njoj nije prišlo kao da je znalo. Mi kad smo izašli iz zgrade svi kučiću su utrčali u moj auto, ona ih je izvlačila i mi smo se svađali. Ona je otišla, ja sam joj pljunuo auto - pričao je Bora.

Razlog razvoda

- Mi smo se posvađali, bio je rođendan. Pevač nije došao, rekao mi je da sam pokvario rođendan, nešto joj nisam kupio. Trajalo je par dana, nisam hteo nigde za Novu godinu. 30. decembra je bila svađa, rekao sam svašta, ali samo rekao nisam mislio. Rekao sam njenoj sestri da se pokupi i ode, stvarno je otišla. Kad smo videli da je nema za Božić i srpsku Novu godinu ja sam rekao da je pakujemo i da ide razvod. Kad smo je spakovali našli smo presluškivače, trčao sam do kola, ali me je tu preduhitrila. Ja sam mislio da me prati policija i čudio sam se zašto me prati. Bila je jedan dan jedna devojka iz Švajcarske, imala je sajber s**s sama sa sobom, imala je neka pomagala, a ona je došla kući i to izvadila i rekla mi je da hoće da bude moja k**va. Nikad to nismo koristili, nisam ni znao o čemu se radi. Rekao mi je da je imala taj poziv na video, a ja je nisam prevario. Ja nju nikad nisam prevario, a i da jesam ona to nikad nije znala, niti sam ja znao. Ona kaže da je živela u paklu, a mi smo živeli u stanu od 100 kvadrata, vozila je džipa, tri kučeta, kupio sam joj dva majmuna, sve životinje koje je htela. Možda se samo zasitila - govorio je Santana.

