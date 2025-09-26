Slušaj vest

Darko Lazić, pevač koji se proslavio kao pobednik muzičkog takmičenja “Zvezde Granda”, već godinama je jedno od najeksponiranijih imena domaće javne scene. Pored muzičkog uspeha, često je bio tema medija zbog privatnog života, porodičnih odnosa, ali i saobraćajnih nezgoda koje su obeležile prethodni period.

Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da Darko ima i mlađeg brata — Dragana Lazića, koji se takođe bavi pevanjem. Ipak, za razliku od poznatijeg brata, Dragan bira povučeniji život i daleko ređe se pojavljuje u medijima.

– Odmoglo mi je što sam Darkov brat. Mene stalno zovu novinari, a ja nemam svoj mir. Zato izbegavam medije. Nije mi zabranio da pričam o njemu, ali iskreno – sve što vas zanima, treba da pitate njega, rekao je Dragan u nedavnom intervjuu za Hajp.

Zanimljivo je da mnogi primećuju sličnost između braće — ne samo fizičku, već i u boji glasa. Darko je pre nekoliko godina pozvao Dragana da mu bude specijalan gost na koncertu u Sava centru. Braća Lazić svaki slobodan trenutak provode zajedno, najčešće u rodnom selu Brestač, gde obojica imaju kuće.

Lazić se zakucao u autobus

Darko Lazić se "zakucao" se u autobus "Ikarbus" u kom srećom nije bilo putnika već samo vozač R.M. (65)!

Nezvanično, Lazić je bio za volanom "mercedes" koji je u vlašništvu jedne lizng kuće. Na mestu suvozača bila je njegova supruga Katarina.

Uvalio prijatelja u probleme

- Darko je hteo da auto preko rentakara uzme u Srbiji, međutim, niko od njegovih prijatelja i poznanika nije to hteo da učini umesto njega, znajući da često ima saobraćajne prekršaje. Ljudi nisu želeli da imaju probleme.

Onda je zamolio jednog prijatelja iz Nemačke da tamo uzme auto u agenciji na svoje ime, što je on i uradio. U Nemačkoj su ista pravila kao kod nas - auto može iznajmiti samo osoba koja ima vozačku dozvolu i u slučaju da se napravi šteta tokom saobraćajnog udesa, kasko osiguranje ne snosi troškove popravke ukoliko je vozač bio u alkoholisanom stanju - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Dakle, Darko je prijatelja iz Nemačke uvalio u probleme jer čovek mora da isplati 130.000 evra rentakar agenciji iz Nemačke s obzirom na to da je auto totalno uništen. Naravno, Darko će mu taj novac nadoknaditi, ali je pitanje kad s obzirom na to da je i sam u nezavidnoj finansijskoj situaciji. Inače, video sam da se prethodnih dana pisalo da Darko ima vozačku dozvolu iz Češke, što nije tačno! On je tu dozvolu imao do 2023. godine. Tada je napravio udes u Beogradu i policija mu je oduzela češku vozačku dozvolu, zato što on u Srbiji ima trajnu zabranu upravljanja motornim vozilom pa mu nijedna dozvola nije važeća - završava izvor za Kurir.

