Otkako je ušao u "Elitu 9" Asmin Durdžić se ne odvaja od Mine Vrbaški. Naime, njih dvoje provode svaki trenutak zajedno, zbog čega mnogi sumnjaju da među njima postoje simpatije.

Iako je Durdžić ušao kao zauzet dečko i nekoliko puta pominjao da je Stanija Dobrojević njegova najveća ljubav, on ne može da se odvoji od Mine, a da mu ona prija govori i osmeh na licu koji ima svaki put kada priča sa Vrbaški.

Sada se za medije oglasila i sama Dobrojevićeva, koja je dala sud o njihovom odnosu.

- Svi mi već izjavljuju saučešće u smislu Alibaba i Mina pitanje trenutka kad će biti zajedno. Napravljena je takva atmosfera da nemam puno prostora da ga branim i pravdam, jer već sledeći momenat mogu da mi se smeju! Međutim, nije on ništa konkretno uradio i meni je ovo za sada skroz okej druženje. Imponuju jedno drugom, ona u glavnoj temi, a on ima pored sebe prelepu drugaricu. Da! To je taj vajb, međutim ovo će da traje još 10 meseci, a iz prijateljstava se rađaju najlepše ljubavi, pa videćemu! U problemu sam! - rekla je Stanija za Pink.rs.

Asmin pitao Milosavu da mu bude devojka

Inače, u toku emisije ''Igra istine'' dogodila se situacija o kojoj se priča.

Asmin je tad pitao Milosavu da mu bude devojka, iznenadivši sve.

Ona je nonšalantno odgovorila da već ima jednu devojku i da nikako ne može da bude druga, što se mnogim učesnicima dopalo.

