ANA RADULOVIĆ IMA NOVOG DEČKA! Nakon razvoda od Mirčeta procvetala, priznala da je zaljubljena
Voditeljka Ana Radulović, koja se prošle godine razvela od pevača Mirčeta Radulovića nakon jedanaest godina braka, izgleda da je pronašla novi mir i ljubav.
Iako nije želela da otkrije konkretnog partnera, Ana je sad priznala da u njenom životu “postoji muškarac koji joj je privukao pažnju na duže” i da je zaljubljena.
– Ne smem ništa da kažem, ali ono što je najbitnije – srećna sam i zadovoljna. Neka osmeh sve kaže. Moram da kažem i izlaske sam smanjila jer sam se zaljubila i nemam potrebe da izlazim – iskrena je bila Ana za Blic.
Mirče našao sreću kraj druge
Podsetimo, Mirčetova nova devojka nije iz javnog života, ali njegovi poznanici tvrde da je baš kao Ana - mlada, lepa i zgodna, istakao je izvor za Kurir ranije.
"Mirče se nije isticao u javnosti ni pre razvoda, a ni sada kada je slobodan čovek. On ima novu devojku, izlaze zajedno, ona dolazi na njegove tezge, ali to ne potencira niti o tome govori. Samo njegovi najuži prijatelji su u to upućeni. Njegova izabranica takođe nije deo javnog posla, ali je atraktivna, mlada i lepa", tvrdi izvor koji je insistirao na anonimnosti.
"Obradovala bih se ako bi se moj bivši muž oženio"
Ana je nedavno otkrila da li bi Mirčetu čestitala ukoliko odluči da se oženi, te tom prilikom je otkrila da su u dobrim odnosima.
- U korektnim smo odnosima i naravno da bih mu čestitala! Naši putevi su se razišli, ali bih se njegovoj sreći uvek obradovala - rekla je Ana nedavno i dodala da posle razvoda nije potražila pomoć psihoterapeuta, kao što to čine mnoge žene.
