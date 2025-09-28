Slušaj vest

Naime, ona je jednom prilikom govorila o brutalnom nasilju koje je trpela. Mima je u braku od bivšeg supruga trpela psihičko i fizičko nasilje.

- Imala sam 16, nepunih 17 godina kad sam se prvi put udala i to je bila posledica detinjstva, bežanje od tadašnjeg života. Mislila sam biće bolje ako pobegnem od kuće, a bilo je gore jer doživela sam psihičko i fizičko nasilje. U braku sam bila 7 godina, rodila dve ćerke i skoro svih 7 godina preživljavala nasilje. Prijavljivala sam policiji, ali se ništa nije dešavalo, dođu, razgovaraju i odu. A ja, ja nisam mogla da odem od njega, bukvalno sam bila kao zatvorenik u svakom pogledu. Morala sam da pitam da li mogu kod majke na kafu i odgovor je uvek bio ne, tu pitanja više nije bilo - rekla je tada pevačica koja ističe da na početku braka njen suprug nije odavao utisak nasilnika.

"Sad živim iz inata"

Ona je iznela potresne detalje iz braka i otkrila da je mislila da će je suprug ubiti.

- Bio je divan i predivan. Mislila sam, ok, konačno da pobegnem od tadašnjeg života, da ćemo zajedno raditi. Morala sam da živim tako zbog dece, makar dok ne porastu, dok ih ne izvedem na put. Danas su, hvala Bogu velike i imaju svoju porodicu. Sad živim iz inata i živim zbog sebe - rekla je bivša učesnica "Nikad nije kasno".

- Rešila sam ili će me ubiti i završava se agonija ili izlazim iz te priče zauvek. Krenula sam sa koferima, a on je išao za mnom i pitao da li sam svesna da će me ubiti. Stajala sam i čekala, a noge nisam osećala. Okrenula sam se i otišla, a mislila sam da će neko mač da mi zarije u leđa. Išao je za mnom, dalje govorio da će me ubiti i pitao me je i da li sam svesna da mi decu neće dati, odgovorila sam mu da mi ni ne trebaju, išla sam na tu kartu. Otišla sam kod roditelja i naredna dva dana sam presedala ispred obdaništa, samo da vidim decu – prisetila se ona.

- Treći dan sam se sredila kao nikad, našminkala se, otišla kod frizera i direktno kod njega. Rekla sam da idem kod sestre u Kragujevac i da ne znam kad ću da se vratim, jer ću jedan period biti tamo. Samo je zatvorio vrata, izveo njih dve i predao mi ih. Ja sam znala kako ću da izvučem decu.

Pored toga što je živela u svakodnevnom strahu, nakon razvoda morala je bivšem da plaća reket.

- Ja sam sebe u jednom momentu ubedila da sam kriva, jer je nemoguće da te neko maltretira svaki dan, a da si ti ok. Ubeđivala sam sebe da nisam normalna. Posle razvoda, godinu i po dana sam mu plaćala reket da me ne bi pretukao na ulici. Svaki put kad bih ga srela morala sam da mu dam novac- pričala je Mima.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

