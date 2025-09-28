Slušaj vest

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca poslednjih godina vodi miran porodičan život, te ga možemo videti tek u po nekoj emisiji, dok je učešća u rijaliti programima ostavio iza sebe.

Maca je svoj novac uložio u imanje u Batajnici nadomak Beograda, a koje je uredio po svom ukusu i ovde živi sa dve decenije mlađom suprugom.

Vila Dragana Marinkovića Mace Foto: Printscreen

Naime, ispred kuće se nalazi dvorište ukrašeno palmama, ali i malom maketom crkve, pa se može reći da se Macina kuća izdvaja u odnosu na ostale.

Supruga mlađa dve decenije

Supruga voditelja Dragana Marinkovića Mace je dve decenije mlađa od njega

Podsetimo, supruga voditelja Dragana Marinkovića Mace je dve decenije mlađa od njega. Lepa Jovana je po zanimanju frizerka, a za samo nekoliko meseci se udala za voditelja, iako je on nakon razvoda od poslednje žene dao obećanje da to više nikada neće učiniti.

Dragan Marinković Maca sa suprugom Foto: Damir Dervišagić, Printskrin/Instagram

- Ja sam se mojom Jovanom oženio za vrlo kratak vremenski period. Mi smo počeli da se zabavljamo 8. septembra, a 14. januara smo obavili venčanje. Na njen rođendan sam je počastio, to je njoj značilo, taj papir. Ja sam napravio feštu na nekom splavu, nas desetak i dolazi frajer i kaže: "Dobar dan". Ona doživela dva vezana moždana udara i tu su kum i kuma... Meni taj papir nije ništa značio. Sad mi je predivan život - rekao je voditelj Maca jednom prilikom u emisiji "Magazin In".

