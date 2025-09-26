Slušaj vest

Interesovanje za porodicu Lazić ne jenjava, a Tijana Matić je u emisiji ''City Hype'' otkrila kako se Katarina i Darko osećaju.

- Kaća i Darko su dobro, oporavljaju se. To će potrajati, povređene su im glave i jednom i drugom, ali su van životne opasnosti. Kaću sam videla, Darko je spavao pošto je on kasnije došao iz bolnice. Sve vreme je zvonio telefon i njoj i meni. Ona ima manju povredu od njega, ali važno je da su dobro i da se oporavljaju - kaže Tijana Matić i dodaje da su Kaća i Darko izgledali jezivo nakon nesreće.

1/6 Vidi galeriju Katarina Lazić Foto: Printskrin/Instagram

- Ja sam videla snimak kola u medijima, jezivo je izgledalo, zato su ljudi i bili uplašeni. Oboje su izgledali jezivo jer im je glava udarena. Znate i sami kad se posečete, krv ide na sve strane. Sigurno da je prizor bio jeziv, zato i kažem, tek kada sam čula da su okej, bez obrira na tu povredu glave, znala sam da je sve u redu. Posekotine nisu teške telesne povrede, to će da zaraste.

Foto: Pink

Na pitanje da li je Darko Lazić konzumirao alkohol Tijana Matić nije dala konkretan odgovor.

- Ne želim ništa da tvrdim niti demantujem što nisam svojim očima videla. Videla sam ga sa energetskim pićem nekoliko puta, ali ne mogu da tvrdim da je pio niti da nije, nisam videla i ne znam šta je radio kad ja nisam bila tu - zaključila je.

Uvalio prijatelja u probleme

- Darko je hteo da auto preko rentakara uzme u Srbiji, međutim, niko od njegovih prijatelja i poznanika nije to hteo da učini umesto njega, znajući da često ima saobraćajne prekršaje. Ljudi nisu želeli da imaju probleme.

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

Onda je zamolio jednog prijatelja iz Nemačke da tamo uzme auto u agenciji na svoje ime, što je on i uradio. U Nemačkoj su ista pravila kao kod nas - auto može iznajmiti samo osoba koja ima vozačku dozvolu i u slučaju da se napravi šteta tokom saobraćajnog udesa, kasko osiguranje ne snosi troškove popravke ukoliko je vozač bio u alkoholisanom stanju - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Dakle, Darko je prijatelja iz Nemačke uvalio u probleme jer čovek mora da isplati 130.000 evra rentakar agenciji iz Nemačke s obzirom na to da je auto totalno uništen. Naravno, Darko će mu taj novac nadoknaditi, ali je pitanje kad s obzirom na to da je i sam u nezavidnoj finansijskoj situaciji. Inače, video sam da se prethodnih dana pisalo da Darko ima vozačku dozvolu iz Češke, što nije tačno! On je tu dozvolu imao do 2023. godine. Tada je napravio udes u Beogradu i policija mu je oduzela češku vozačku dozvolu, zato što on u Srbiji ima trajnu zabranu upravljanja motornim vozilom pa mu nijedna dozvola nije važeća - završava izvor.

Tvrdi da nije bio pijan ali i da se ničega ne seća

1/6 Vidi galeriju Darko Lazić pre nesreće Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Lazić je u prvoj izjavi za medije otkrio da se ničega ne seća.

- Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi preneli da sam bio u alkoholisanom stanju i pominju se nedozvoljene supstance. Hvala bogu, nikom ništa, preživeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša, zaneo me je auto, udario sam u autobus. Nije bilo ni prekoračenje brzine, idemo dalje. Imam 15 kopči, ali moram da napomenem da alkohola i nedozvoljenih supstanci nije bilo - rekao je folker.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: