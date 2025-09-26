Slušaj vest

Aca je rekao da je imao nešto sa Atinom, međutim, da nisu bili u vezi. Starleta je sada rešila da otkrije još detalje o odnosu, a pomenula je u pevačevu bivšu ženu Sonju Vuksanović.

- Nisam se bavila puno njegovim životom, on mene kao ličnost apsolutno ne zanima jer ne slušam tu vrstu muzike i divim se njegovim pesmama, njegovoj karijeri, svaka čast, ali ja lično to ne slušam. O tome dovoljno govori i činjenica da me dve godine apsolutno nije zanimalo da ga upoznam. Mislim da je u tom trenutku bio sa Sonjom, u tom periodu dok smo se dopisivali je bio sa Sonjom svakako, e posle kada smo se upoznali ne mogu da se setim - možda je to bio početak njihovog kraja tada. Znam da je tada još živeo tu u Beogradu u stanu gde su živeli zajedno.

Tvrdi da je dopisivanje trajalo godinama.

- Trajalo je godinama... Dve godine dopisivanja, pa godinu dana upopznavanja, ali na to mislim da smo se upoznavali iz dana u dan. Kroz telefonske pozive, poruke, a naročito uživo. Sećam se da je Lukas meni, naravno ja sam psole svakog susreta išla mojoj kući, a on svojoj, da mi je rekao da sam "prva žena u njegovom životu posle Sonje koja je osvojila njegovo srce i koja je dosledna njemu". Da sam prva žena koja može da ga razume, da ga prati u svemu, da mu se nađe, da mu pomogne... Njega mnogo ubija samoća, on je u suštini jako usamljena i depresivna osoba i sve to što radi traži neki lek - a nažalost leka nema. Ja sam ga uvek kritikovala zbog načina njegovog života, ali sam ga zavolela takvog kakav jeste. Iskreno, nadala sam se da ću uspeti da ga promenim i da mogu da imam tu moć da ga menjam, ali za sve te godine provedene s njim sam shvatila da tu moć nemaju ni čarobne vile i da to ne može ni u bajci da se desi i da je on to što jeste - On prvi ne želi da se menja. Nije on loš, to ću reči i dan-danas posle svih ovih uvreda za koje znam da nije toliko zadužen. Znam da će doći trenutak kada će me opet pozvati jer on ne može bez mene.

- Posle sedam dana našeg zajedničkog upoznavanja, on je meni predložio da preselim stvari kod njega i da se preselim, a ja sam počela da se smejem i rekla mu: "Šta da kažem roditeljima, kako da je roditeljima objasnim činjenicu da hoću da se zabavljam sa čovekom koji je minimum 20 i nešto godina stariji od mene". Da ti kažem iskreno, mojim roditeljima se to uopšte neće dopasti, ja još uvek nisam svesna gde sam dospela, u šta sam ušla i u šta se prepuštam. Rekla sam mu da nisam uopšte sigurna da mogu da se prepustim u vezu s njim, jer sam znala da veza s njim može da potraje, ali ne može da opstane. Jer, ja sam temperamentna, on je temperamentan, ja sam živčana, on je još živčaniji od mene, doduše ja sam pozitivna, a on je u većini slučajeva negativan i neraspoložen, nadrndan. Postoji period kada on samo ćuti tokom dana, kada ne smeš reč da mu kažeš i onda odjesnom kaže: "Ej Atinče, šta ćemo da radimo? Ajde da naručimo neku picu, da pijemo kafu neku..." Takav je čovek, jako je čudan. Svoj je jer radi stvari samo koje on želi da radi, ali nije svoj kada treba bilo šta da se kaže javno. Nema svoje "ja" i to mi se nikada nije dopalo kod njega. Može da se menja, ali on prosto bira način da živi život kako živi i jako mi je žao zbog toga.

I pored svega, istakla je da Lukas nikada nije očekivao da će javno govoriti o njihovoj vezi.

- On nikad nije očekivao da ću ja biti sposobna i hrabra i da je o ovome nikada neću pričati u javnosti. On je mislio da je mnogo uticajan i jak i da ja nikome neću reći, a kamoli spomenuti. Njega je ovo šokiralo što sam ja "mrtva ladna" ispričala to sve. On je mene nazvao pre nekoliko dana, psole mog priznanja i rekao: "Da li je moguće da nisi mogla da slažeš", a ja sam mu rekla "zašto bih lagala o nečemu što se desilo?" Ovo mu je samo dobro reklama. Kada smo kasnije nastavili da se družimo, ja sam njemu namenski vodila moje drugarice da bude s njima, da ne bi bio više sa mnom.

- Nisam stigla u naletu i besu taj dan kada smo se čuli: "Dragi moj Luki, šabački vašar je završen pre četiri dana, tako da nisam koristila tvoje ime da bih dominirala tamo - jer sam svakako oborila rekorde na šabačkom vašaru i bez tebe, za to mi nisi bio potreban, kao i ni za šta u životu. Nikada mi ništa nisi pomogao, doduše nisam ti ni tražila. Nema potrebe da me vređa i nazivaš pogrbnim imenima. Sve ovo što se izdešavalo u medijima, a ako Luaks misli da mi je dobro rekla - grdno se vara. Samo pričaj istinu, ne moraš da lažeš... Negde sam pročitala kako su izjavili da sam mu ja samo "po**šila", ali moraću da ga razočaram, godinama je molio da mu to uradim jer mu je to bio fetiš i san, ali iskreno ne volim to da radim jako sam gadljiva. Vodila sam moje drugarice u stan koje su mu to radile, i to je jedino i što može da mu se radi, jer što se tiče nekih s***ualnih sposbnosti, on nešto i nije sposoban.

"Bilo je i gorih, ujutru mi nije bilo prijatno"

Aca Lukas o odnosu sa Atinom.

- Sa tom osobom nikada nisam bio u vezi, a šta sam radio sa njom, sa njom, pa bilo je i gorih, doduše ne mnogo. Živ čovek se ponekad zezne, pa uradi noću nešto što mu ujutru baš i nije prijatno. Svakako intimni odnosi ne, veza taman posla. Ne vidim ništa, što neko drugi ne radi. A gospođici Ferari ćemo eto besplatno dati reklamu, iz humanitarnih razloga, mada čak ni ovaj publicitet joj neće omogućiti da joj iko na vašaru u Šapcu uđe u šator i sluša tu nesnosnu riku za koju samo ona kaže da je pevanje. Vi dobro znate da ja kada nešto jeste ne poričem, ali ni ne dodajem . Dotična je boga mi dosta pridodala. Dodala je i intimni odnos, a i vezu. Ako ona to što me je jednom zadovoljila smatra vezom , pa ona je svetski rekorder u vezama.

- A za prepiske na telefonu, pa šta je i tu sporno. Ne moram baš sad u sitna crevca da napišem šta sam hteo da kažem. Svakako sam imao neku nameru. Između ostalog imala je par drugarica koje su poprilično dobre i atraktivne. I svakako nije ni to bitno. Pa i da sam bio sa njom u vezi ja bih rekao . Ali nisam. Vidim da priča o nekim uslovima. Pa ja svakako ispunjavam poprilično uslova kod takvih, ali ona kod mene ne. Ponešto i mogu da imam sa devojkama sa koficijentom inteligencije ravnom bubašvabi, ali za vezu je kada sam ja u pitanju neophodno da u glavi ima ono što se zove mozak. Što kod dotične nije slučaj.

