Pevačica Lepa Lukić je još kao devojčica nastupala u zadružnim domovima, gde je privlačila pažnju publike.

Međutim, suočavala se i s teškoćama u vidu suprotstavljanja njenog brata, koji nije želeo da ona postane pevačica. Ipak, Lepa nije odustajala od svoje strasti i istrajno je sledila svoj san.

- Svakog meseca je bila audicija po nekim gradovima, pa sam bežala od brata. Dobijala sam batine od njega, šamarčine i packe po rukama. Nije me dozvoljavao da budem pevačica. Bio je inženjer ekonomije i nije davao da pevam po kafana i da me maltretira neko. Sada kada sam postala Lepa Lukić rekao je da sam znao da ćeš to postati, nikada ti ne bih branio - rekla je pevačica.

"U džakovima sam zarađivala pare"

Već od 1967. godine, Lepa je postala dobro poznato ime na muzičkoj sceni, a njen talent i harizma osvajali su srca publike.

Zahvaljujući saradnji s izdavačkom kućom PGP, pevačica je ostvarila značajan uspeh i stekla široku popularnost.

- Angažovao me je PGP da radim za njih, ugovor je bio od 5 godina i da mi kupe stan i da ja otplaćujem od procenta. Ja sam u džakovima zarađivala pare. Uspela sam da otplatim stan za mesec dana od procenta. Pozvao direktor i rekao "Lepa, ti si stan otplatila i sada možeš da ga podižeš lično". Ja sam tada znala da kada snimim ploču da će to sigurno da prođe - rekla je pevačica.