Maja Marinković trenutno boravi u Eliti gde je svojim cimerima otvorila dušu o putovanju iz pakla.

Naime, starleta je otkrila da joj je letovanje na Siciliji bila najgora moguća odluka. Maja je priznala da je prva dva dana tamo provela plakajući jer joj se nije dopala destinacija koju je odabrala.

- Dva dana sam plakala, uopšte nije moj fazon, a ostalo mi još 10 dana tamo. Tamo se snimao onaj film "Kum", bruka deo, ali sam tamo bila samo jedan dan. Ti moraš da keširaš da bi ti dan bio lep. Dan nije ispod 300 evra, ali dobro nije ni u Budvi. Ja sam u Budvi otišla tri puta na plažu, a ostala 23. Ja sam htela da mi Sicilija bude u fulu, a kad sam došla samo što nisam pala u nesvest - govorila je Maja.

Maja osudila odnos Uroša i Dejana

- Da li si očekivala da će Uroš ući u vezu? - upitao je Bora.

- Ja sam svestrana, ali ovo mi nije normalno. Meni nije normalno da se to dešava na televiziji i nije lepo da se neko koristi zarad opstanka - rekla je Maja.

Licemerno ponašanje

Gledaoci su ostali iznenađeni ovom izjavom Maje Marinković jer ni ona sama nije imala sjajnu prošlost.

Podsećamo, Maja je otela muža svojoj drugarici Aleksandri Subotić, a tokom Zadruge 3 spavala je sa Janjušem koji je tada bio oženjen. S tim u vezi čini se da je izjava Marinkovićeve gledaocima delovala licemerno.

