Danijela Dvornik (58), udovica pevača Dina Dvornika veoma je aktivna na društvenim mrežama gde deli trenutke iz svakodnevnog života.

Danijela je sada pokazala kako je sa prijateljima uživala u plovidbi jahtom, a najviše reakcije je izazvala fotografija sa mišićavim frajerom.

Ona je nasmejana pozirala u teksas šortsu i beloj košulji dok je na glavi imala šešir i naočare za sunce, a nepoznati momak je kameri bio okrenut leđima.

Izjavom napravila pometnju na mrežama

Podsetimo, Danijela je napravila pometnju na društvenim mrežama, kada je dobila komentar koji je bio na račun njenog izgleda, a onda je usledio njen odgovor sa neobičnom molbom.

- Trebam muškarca koji traje jedan sat u krevetu - napisala je jedna žena u komentaru, a Danijela joj je šaljivo odgovorila:

- Kad ga nađete, prosledite ga - poručila je Dvornikova, nakon čega je usledila reakcija brojnih žena koje su se složile sa njom.

Dever joj poklonio kuću od 100.000 evra

"Danijela mi je tražila da joj prepišem svoju polovinu kuće i ja sam to učinio bez ikakve finansijske naknade", govorio je Dean Dvornik o prepisivanju svoje kuće snajki Danijeli Dvornik 2010. godine, udovici Dina Dvornika. Pre nego što je preminuo, legendarni glumac Boris Dvornik i njegova supruga Diana ostavili su svoju kuću na ostrvu Braču sinovima, Dinu i Deanu. Dean je godinama kasnije odlučio da svoju polovinu pokloniti Dinu, ali je kuća nakon Dinove smrti postala Danijelina. Dean joj je prepisao svoju polovinu bez ikakve naknade.

"To sad verovatno vredi 90.000 do 100.000 evra, ali nisam razmišljao o novcu. Kuću nisam poklonio samo njoj, nego nećakinji Elli i mom bratu. Dino je za života hteo da kupi moju polovinu, a ja sam mu rekao da mu je neću prodati nego pokloniti. I držim svoju reč", kazao je tada Dean za 24 sata.

