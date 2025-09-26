Slušaj vest

Stefani Grujić posetila je jedan frizerski salon gde je svoju dugu, tamnu kosu ošišala na paž, a potom i ofarbala u plavo.

Komentari na društvenim mrežama su podeljeni, ali bivša rijaliti učesnica ne mari za to već ističe da je i te kako zadovoljna promenom.

Foto: Printscreen

- Kosu sam skratila, osmeh sam vratila - zagonetno je poručila u lajvu na Instagramu.

Sreća Stefani Grujić bila je kratkog daha, budući da ju je pitanje jedne starije gospođe, koju je zanimalo kako sa dugačkim noktima presvlači dete, izbacilo iz takta.

Stefani Grujić

- Ko god da me bude pitao to ide na blok, ajde marš baba - odbrusila je.

Matora tužila Munjeza i Stefani

Ona je podnela tužbu protiv bivše partnerke Stefani Grujić i oca Stefaninog deteta, Danijela Dujkovića Munjeza.

- Tačno je da sam podnela tužbu, želim da stanem na put tome. Tužba će biti krivična, ima osnove za krivičnu. Za sve ljude, nikad se neću baviti ostalim stvarima, ali za te stvari želim. Ja sam neko ko se jako kompleksirao i frustrirao na stvari, nikad nisam naučila na svojim greškama dok se nije desilo ovo sa majkom. To me je osvestilo - rekla je Jovana.

