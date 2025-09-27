Slušaj vest

- Zorice šta kažeš na sve ovo što si čula od Milene? - upitao je Darko.

- Sve je to istina, kad neko hoće sebe da izdigne dok druge ponižava, to dovoljno govori o njoj. Ona ne zna da li je pošla ili došla, to je kuja bez pedigrea. Ona očigedno sve vreme želi sukob, istrošena je kao varikina. Ne zna više šta priča i ne znam što joj ja smetam, a mene ne zanima ona - rekla je Zorica.

- Što si jela g*vna kad te ne zanima smećarko? - upitala je Kačavenda.

Sukob oko Mileninog muža

- Ja sam ušla ovde zarad svojih ciljeva, a ne jer me zanima njihov sukob. Pozdraviću takođe Srđana Kačavendu i njegovu prelepu crnku odnosu ženu s kojom je on srećan - rekla je Zorica.

- Srđanova devojka je plavuša za tvoju informaciju - rekla je Kačavenda.

- Ona je počela da vređa i to sam više puta prećutala, ali ja sam ćutala i na gore stvari. Miki je rekao jer je video popucale kapilare od alkohola zato što je lečena alkoholičarka. Dečko se uplašio kada joj je video lice bez šminke, ali neću ja pričati o njenom izgledu. Rat je tražila i dobiće ga, ali ja ću samo reći da ova gospođa voli automatske menjače i automehaničare - rekla je Zorica.

- Kako gledaš na to što ona komentariše da te ugasila kao cigaretu? - upitao je Darko.

- Ona je ugasila samu sebe, samo joj niko nije javio. Svaki petak ti dajem po jednu informaciju, pa ćemo videti ko će duže izdržati - rekao je Zorica.

