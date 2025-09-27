ŽIVE U KUĆI OD 700.000 EVRA I IMAJU POZLAĆENO MESTO NA KOM SE MOLE! Isplivale fotke iz vile Goce Božinovske, ovu prostoriju još uvek niste videli (FOTO)
Mirko Šijan, sin Goce Božinovske živi u vili u Surčinu, koja se procenjuje na 700.000 evra sa majkom, suprugom Bojanom i dvojicom sinova.
Mirko je sada na Instagramu pokazao kutak u kući sa ikonama.
Posebno mesto u njegovom domu ostavljeno je za zlatnu ikonu svetca čiju krsnu slavu slave, a tu se nalazi i kandilo.
Takođe Mirko ima i mali stočić na kojem su takođe poređane ikone.
Kuća skupo opremljena
Kuća je izuzetno skupoceno opremljena i u njoj preovlađuje stilski nameštaj. Unutrašnjost vile je lepo opremljena, a ona je opasana velikim zidinama.ž
- Ovde sam 20 godina i navikla sam na Surčin jer sam i pre useljenja devet godina živela u ovom kraju. Upravo ovaj dom čuva najlepše uspomene koje imam, posebno one vezane za mog pokojnog supruga, rođenje naše dece, njihovo detinjstvo... Nikad, ali nikad se ne bih iselila iz njega. Ovde je moja sreća. Deca dolaze i odlaze, a ja ostajem. Što bi rekla moja ujna: "U toj kući ćeš biti dok te snaja ne izbaci." E tad bih možda spakovala kofere i otišla, samo da mom Mirku bude lepo - izjavila je pevačica jednom prilikom.
Pogledajte dodatni snimak: