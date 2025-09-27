Kuća skupo opremljena

- Ovde sam 20 godina i navikla sam na Surčin jer sam i pre useljenja devet godina živela u ovom kraju. Upravo ovaj dom čuva najlepše uspomene koje imam, posebno one vezane za mog pokojnog supruga, rođenje naše dece, njihovo detinjstvo... Nikad, ali nikad se ne bih iselila iz njega. Ovde je moja sreća. Deca dolaze i odlaze, a ja ostajem. Što bi rekla moja ujna: "U toj kući ćeš biti dok te snaja ne izbaci." E tad bih možda spakovala kofere i otišla, samo da mom Mirku bude lepo - izjavila je pevačica jednom prilikom.