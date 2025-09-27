Slušaj vest

Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške odlučili su da svom sinu, koji će uskoro napuniti 18 godina, naprave gala proslavu tim povodom.

Naime, sin pevčice Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa, Andrej će uskoro napuniti 18 godina, a tim povodom su odlučili da naprave veliku proslavu u hotelu sa pet zvezdica u elitnom delu Beograda u kom oni žive.

- Viki i Taške nisu dugo razmišljali gde će praviti sinu 18. rođendan. Oni su iznajmili hotel sa pet zvezdica, koji se nalazi u blizini njihovog stana, a koji je jedan od najluksuznijih u srpskoj prestonici. Mogu vam reći da su ozbiljno odrešili kesu za tu priliku- rekao je izvor, pa dodao:

Preko 300 zvanica, stolica košta oko 300 evra

- Na događaju će biti oko 300 zvanica, a cena po osobi u tom hotelu ide do 300 evra, što je ozbiljna cifra. Zvali su veliki broj kolega iz javnog sveta i svi će se odazvati pozivu. Viki je u poslednje vreme bila na dosta proslava 18. rođendana kod dece svojih prijatelja i tačno je zapazila šta sve želi da ima kod svog sina na punoletstvu. Sve će biti gala, a koliko će sve na kraju koštati, ne smem ni da zamislim, preko 150.000 evra sigurno.

- Punoletstvo se približava, petog oktobra je, zbog čega Violetu hvata velika trema. Sada su finalne pripreme u toku, a ona bukvalno o svakom detalju vodi računa. Taške je smiruje i ubeđuje da će sve biti odlično, ali ona je takva, gleda i najsitniji detalj. Na slavlju samo što ptičijeg mleka neće biti, a tek dekoracija... I tu su pukli baš veliku svotu novca, ali nisu štedeli uopšte. Oni su galantni uvek, a posebno kada je njihov jedinac u pitanju, tu daju šakom i kapom - ispričao je izvor blizak paru.

Deo žirija u "Pinkovim zvezdama"

- Čula sam se sa Cecom. Nas dve smo se zamenile, ona je nekada bila u "Pinkovim Zvezdama", puno sreće i njima, sigurna sam da će i oni biti fantastični - rekla je Viki nedavno, a onda i otkrila zbog čega je otišla iz Zvezda Granda.

Kurir / Informer / Blic

