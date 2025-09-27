Slušaj vest

Tokom emisije ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević dao je reč Bori Santani kako bi progovorio o Milici Kemez.

- Boro juče je trebalo da se razvedeš od Milice Kemez, zbog čega nije došlo? - upitao je Darko.

- Ona je poslala zajedničkog advokata i on je meni rekao: ''Ona ne želi da dođe da je medij snimaju'' kao da dolazi Lepa Brena - rekao je Bora.

- Pa do nedavno ste se prepucavali javno, a sada neće da se pojavi - rekao je Darko.

1/10 Vidi galeriju Milica i Bora u vreme ljubavi Foto: ATA images, Kurir Televizija

- Ja sam čuo da joj brani partner da dođe, a objaviće ko joj je partner kada se razvede. Ona se samo odjednom promenila, a govorila je da želi da budemo super. Ona je tražila razmeštaj i da ne radimo zajedno u emisiji. Mi se nismo razveli jer sudija nije tu došao, - rekao je Bora.

Bora progovorio da mu nije bilo prijatno

- Da li si imao tremu ili nervozu? - upitao je Darko.

- Nisam se ženio da bih se razveo, pravio sam svadbu da bude gala, ali eto razveo sam se. Najviše mi je krivo što sam se venčao u Crkvi - rekao je Bora.

- Šta si ti uradio toj ženi da ona ne želi da te vidi i da ti se javi? - upitao je Darko.

- Ona je htela u početku da pričamo, htela je da budemo kao Sandra Afrika i Mikiša, a potom više nije htela da mi se javi - rekao je Bora.

- Predpostavljam da si svestan da ona ne želi da se spominje s tobom u kontekstu, ali kako bi reagovao kada bi znao da se Milica juče javila svim redakcijama i poručila da više niko nikada ne objavljuje vaše fotografije i da njen život nije rijaliti, kao i da ne želi da pravi cirkus od svog života? - upitao je Darko.

- Bio je cirkus u rehabu sa Filipom Đukićem i kad je bila na p*rno sajtovima, a trebamo da pričamo kako su mi ljudi javljali da joj kupuju haljine. Stavljajte njene stare slike iz ''Zadruge 3'' kad je izgledala kao Roberto Karles nemojte ove nove. Najbolje bi bilo da stavite slike iz hotela gde je bila s bokserom. Ja imam kontakte i čujem sve - rekao je Bora.

1/8 Vidi galeriju Bora Santana Foto: ATAIMAGES, ATA images, Petar Aleksić, printscreen/Youtube/Balkanska veselja

- Šta su ti dojavljivali za Milicu? - upitao je Darko.

- Ma svašta, ali ja se javljam svim medijima da okače slike sa mnom i nek nađu slike dok sam je čekao, a mene došao da bije neki njen iz Hamburga. Razlika između nas je što kad dođe neko da ti k*ra ribu ti mu kažeš: ''Hoćeš piće?'', ali više nikom ne praštam ništa već ću sa svakim da izađem na kraj. Kad se budem razveo, sve što bude trebalo da mi se plati to će njen dečko da mi vrati - rekao je Bora.

- Da li ispada da si ti njena ružna prošlost, a vašu svadbu su pratili kao svadbu Lepe Brene i Bobe? - upitao je Darko.

- Ja sam ispucao kredite kod pevača i svega, ali ona je meni zabranila da zovem Minu, Filipa Đukića, Marijanu Zonjić i još dvoje ljudi. Sve sam joj udovoljio, ali ona kaže da je ona živela u paklu. Pošto je pakao kerovi, majmuni, Rendžerover, kafice, kafići i tako dalje - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Pogledajte dodatni snimak: