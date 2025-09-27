Slušaj vest

Pevač Darko Lazić podelio je na svom Instagram storiju objavu jednog korisnika koji novinarima sramno upućuje srednji prst, uz kritiku i prost izraz, kao "savetovanje" na koji način je trebalo da izveštavaju o teškom udesu koji je Lazić imao.

- Za novinare... Kako niste napisali "Darko i supruga su dobro, hvala Bogu", samo s****e - kratko je stajalo u objavi jednog korisnika Instagrama, što je Darko bez zadrške podelio na svom storiju.

Izazvao udes

Podsetimo, Darko i njegova supruga Katarina doživeli su u noći sreda na četvrtak saobraćajnu nesreću na auto-putu kod Geneksa, u blizini Beogradske arene. Bračni par se vraćao s promocije pesme Tijane Matić, Katarinine sestre, odnosno Darkove svastike.

1/7 Vidi galeriju Darko Lazić i Kaća na promociji pesme Tijane Matić Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Do sudara je došlo tako što je Darko Lazić najpre udario u autobus, a onda se zakucao u bankinu.

Pevač je posle ukazane pomoći na VMA pušten na kućno lečenje sa povredom glave, dok je njegovoj supruzi pomoć ukazana u bolnici u Zemunu.

Bio pijan

Analizom je utvrđeno da je u trenutku udesa imao čak 1,93 promila alkohola u krvi, dok je on tvrdio da nije bio pijan.

1/6 Vidi galeriju Darko Lazić pre nesreće Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Javnost je uznemirilo i potreslo sve što se dogodilo vezano te noći, naročito ako se u obzir uzme to da je pre nekoliko godina tešku saobraćajku iz koje je jedva izvukao živu glavu.

Pogledajte dodatni snimak: