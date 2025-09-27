Oplela po Mini i Terzi

- Pa ovo mi je hit. Sviđa mi se nova veza Uroša Stanića i ovog malog Dekija. Sviđaju mi se Terza i Mina, Terza koji pošto poto želi da bude bilo koja tema, a Mina kojoj je Terza prvi muškarac kog je ona odbila za 27 godina, kog ima. Ovo je mi je sve hit nad hitovima - rekla je Sofija, a onda je nastavila:

Sam početak rečenice Minine da Terza razmišlja mi je znak pitanja, jer Terza nema čime da razmisli. To je čovek koji nema čime da razmišlja, Mina koja isto razmišlja, ona će biti s Terzom sigurno. Znam da se Mina bavila prostitucijom od 14. godine, gledala sam njene sezone prethodne, mislim da će ova sezona biti vrlo burna i turbulentna. Čula sam da Mina priželjkuje moj ulazak i Terzinu reakciju, mislim Mina zna i trudi se da pokaže sebe u najboljem svetlu, ali joj ne ide, još sa onom kratkom frizurom ne znam da li je muško ili žensko. On je jednom dobio premiju i ima taj sindrom misice i žaliće. Ne može Mina da mi parira, ma jok, stvarno ne može.