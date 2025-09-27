Slušaj vest

Pevačica Nela Bijanić poseduje luksuznu kuću u Beogradu, koja ima četiri sprata, a na jednom se nalazi i kozmetički salon.

Kuća na četiri sprata je, kako prenose mediji, uređena sa mnogo ukusa i luksuznih detalja.

- Oduvek sam volela da kuvam i da vreme provodim u kuhinji. Tu mi niko ne pomaže, osim snajke kada baš zatreba – priznala je Nela Bijanić, uz osmeh napominjući da na renoviranju i uređenju doma nikada nije štedela.

Nela ima sopstveni kozmetički salon u kome radi njena snajka.

- Mnogo je volim. Kada je tek došla, trebalo nam je malo vremena da se uklopimo, ali sada ne postoji ništa lepše od toga što živimo zajedno i funkcionišemo kao prava porodica. Ja ginem za njih i kada nešto zacrtam, za mene prepreke ne postoje – iskreno je poručila pevačica.

Muž je prevario

Inače, Nela je više od 10 godina bila u braku s estradnim menadžerom Rajkom Mijanovićem, s kojim je dobila sina Olivera.

- To je sve život. Nedavno sam baš rekla, kad sam se ja razvela mogu svi. To znači, pošto sam ja jedna račica, porodična žena, kada sam se udala spustila sam roletne! Ja, koja sam ribetina, koja ode u Švajcarsku, Nemačku, Holandiju da peva i odem samo na nastup, pa u hotel i na aerodrom! Ništa me drugo nije zanimalo, imam svoju porodicu, tu priča počinje i tu se završava - rekla je Nela.

Nela je je duže vreme sumnjala u svog supruga, ali je odlučila da ćuti kako bi videla u kom smeru će stvari da se odvijaju. Međutim, da stvar bude još gora, njen muž je ljubavnicu doveo u njihovu zajedničku kuću, te ih je uhvatila na delu.

