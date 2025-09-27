Slušaj vest

Mina Vrbaški i Borislav Terzić Terza progovorili su o svom odnosu.

Naime, Mina Vrbaški je otkrila da još uvek ne želi da stupi u emotivni odnos sa Terzom, što je njega razbesnelo.

- Mi imamo komunikaciju, ali sam rekla da ne želim da ulazim u vezu. Ja sam to rekla i malopre, a onda je on počeo da se svađa sam sa sobom. Ne želim nikakvu tenziju. Može ako hoće da se druži sa mnom, ako ne dobro - rekla je ona.

- Meni prija pažnja na početku, ali mi ne prija kad preterano srlja u sve ovo. On je rekao da ga zagrlim, a ja sam rekla da će biti da dajem lažnu nadu. Ja mislim da sam bila jasna kad sam rekla da ne želim da ulazim u vezu, ali je on počeo ovde da šizi. Šta više da kažem? Kad mu dam pažnju on je super, a čim se odaljim on je u depresiji - pričala je Mina.

- Ja sebe kad pogledam ja sebe baš ponižavam i ispadam smešan. Ona se meni mnogo sviđa, emocija neka se budi i ja moram nekad da je zagrlim - govorio je Terza.

- Meni se još ne budi emocija, ja sam to rekla. Meni prija tvoja pažnja i neću da ulazim u vezu, ali ko zna šta može da bude za 10 meseci - rekla je Mina.

- Mene ovde ne zanima nijedna devojka, ja samo nju gledam i može da uđe koja hoće. Neke stvari menjam što sam radio prošle sezone i neću ovde da se ponižavam i da idem od jedne do druge. Ja ne mogu da funikcionošem ako ne pričam. Ona je toliko hladna i lagana, očigledno da nije kliknula. Ja sam njoj verovatno dobar za druga, ali ne mogu da budem drug sa njom. Ona ništa ne oseća, a meni to može još više da ode, a onda sam samo ja u kanali - nastavio je on.

- Ovde sve zavisi od tebe jer ja sa tobom mogu kako god, ali vezu ne želim - rekla je Mina.

Stanija se oglasila zbog Mine i Asmina

Inače, Asmin je po ulasku u "Elitu 9" postao blizak sa Minom Vrbaški.

Stanija je sad to prokomentarisala u svom stilu.

- Svi mi već izjavljuju saučešće u smislu Alibaba i Mina, pitanje trenutka kad će biti zajedno... Napravljena je takva atmosfera da nemam puno prostora da ga branim i pravdam, jer već sledeći momenat mogu da mi se smeju! Međutim, nije on ništa konkretno uradio i meni je ovo za sada skroz okej druženje - rekla je ona.

- Imponuju jedno drugom, ona u glavnoj temi, a on ima pored sebe prelepu drugaricu. Da! To je taj vajb, međutim ovo će da traje još 10 meseci, a iz prijateljstava se rađaju najlepše ljubavi, pa videćemu! U problemu sam! - dodala je Stanija za "Pink".

