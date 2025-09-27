Slušaj vest

Restoran “Dva Jelena”, simbol Skadarlije i jedan od najpoznatijih beogradskih ugostiteljskih bisera, a sada je na svečan način otvorio novu sezonu – nastupom legendarne Ane Bekute.

Posle punih pet godina, Bekuta je ponovo zapevala u Beogradu, a njen povratak izazvao je ogromno interesovanje publike. Sva mesta bila su rasprodata danima unapred, dok je atmosfera tokom večeri bila na samom vrhuncu. Publika je uglas pevala, a Ana je izvela sve svoje najveće hitove, priredivši noć punu emocija i nostalgije.

Foto: Filip Petrović

Veče je okupilo brojne poznate ličnosti iz sveta muzike, umetnosti, medija i biznisa, koji su želeli da budu deo događaja za pamćenje. Njihovo prisustvo dodatno je potvrdilo status restorana “Dva Jelena” kao mesta gde se tradicija, vrhunska hrana i muzika najlepše spajaju.

Ana Bekuta je još jednom pokazala zašto je jedna od najomiljenijih pevačica u regionu, a restoran “Dva Jelena” ovim nastupom najavio je bogat i sadržajan muzički program koji sledi.

Foto: Filip Petrović

Publiku uskoro očekuju nastupi najvećih zvezda domaće scene – Vesne Zmijanac, Harisa Džinovića, Ilde Šaulić, Slađe Alegro, Ljube Aličića, Jašara Ahmedovskog i mnogih drugih. Uprava restorana poručuje da će nova sezona doneti niz nezaboravnih večeri, uz autentičnu atmosferu Skadarlije, prepoznatljivu kuhinju i vrhunski muzički užitak.