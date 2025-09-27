Slušaj vest

Darko Lazić i njegova supruga Katarina, pre dve noći su imali udes, a o tome koliko je situacija bila teška najbolje opisu podatak da su pevača vatrogasci vadili iz automobila.

Darko i Katarina su prošli sa povredama i prevezeni su na VMA, kako bi im se ukazala pomoć. Ovo nije prvi put da je Darko doživeo saobraćajnu nesreću, a da voli brze i skupe automobile, pokazuje i njegov vozni park.

Trgovao Bentlija

Darko u svojoj kolekciji automobila ima Bentli Continental GT, a nedavno se pohvalio novim "ljubimcem". Cena ovog automobila kreće se od 270.000 do 370.000 evra.

Darko se zadovoljno smeškao u sivom kabrioletu, a mnogi su čestitali pevaču na novoj "mašini", te su mu napisali da je zasluženo ima.

Na svadbi vozio Lamborgini Huracan EVO Spyder

Mnogi su bez daha gledali u Darka Lazića, kada je po mladu Katarinu na svadbi došao u skupocenom automobilu - Lamborgini Huracan EVO Spyder.

I ovaj auto košta oko 320.000 evra i bio je tema komentarisanja na njihovom venčanju.

Pohvalio se i Maseratijem

Darko poseduje i Maseratija,a reklo obi se da je ovo možda i najjeftiniji auto u njegovoj kolekciji. On se na mrežama pohvalio ovim vozilom, a njegova cena na našem tržištu je oko 70.000.

Zver od 700.000 evra

Darko Lazić se fotografisao i u Lambordžiniju modela Revuelto. Cena ovog modela je oko 700.000 do 750.000 evra.

Beli Ferari

Lazić je nedavno na svom Instagramu pokazao i ferari modela F8 Tributo, pravu sportsku mašinu sa motorom od 720 konjskih snaga, koja od 0 do 100 km/h ubrzava za približno 2,9 sekundi. Prema aktuelnim ponudama na evropskom tržištu, ovaj automobil možete pazariti za "tričavih" 280.000 do 360.000 evra.

Darko provozao i Rols Rojsa

Darko je iznenadio javnost i svoje pratioce i kada se na društvenim mrežama pohvalio vožnjom "rols rojsom" modela Cullinan, jednim od najluksuznijih SUV automobila na svetu. Folker je pozirao pored ove prestižne mašine, a ubrzo zatim seo za volan i otišao da pokupi svoju suprugu Katarinu.

Snimak je izazvao veliki broj reakcija jer Cullinan važi za automobil koji se retko viđa na našim putevima, a mnogi ga zovu i "dvorac na točkovima".

Cena ovog modela prelazi 300.000 evra, a sudeći po registarskim tablicama reč je o vozilu stranog porekla.

U kolekciji ima i BMW

Darko je jednom prilikom pozirao i na haubi svoje "bmw šestice2, uživajući u pogledu na zalazak sunca. Inače, cena polovnih modela ovog ovog luksuznog kabrioleta u Srbiji se kreće oko 60.000 do 80.000 evra, zavisno od opreme i stanja vozila.

Imao 1,93 promila alkohola

Inače, kako se saznalo, Lazić je u krvi imao 1,93 promila alkohola prilikom udesa.

Kurir / Blic

