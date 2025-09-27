VOZNI PARK DARKA LAZIĆA VREDI MNOGO MILIONA EVRA! Ovo su svi automobili koje je pevač posedovao: Vozio Maseratija, Bentlija, Lamordžinija... (FOTO)
Darko Lazić i njegova supruga Katarina, pre dve noći su imali udes, a o tome koliko je situacija bila teška najbolje opisu podatak da su pevača vatrogasci vadili iz automobila.
Darko i Katarina su prošli sa povredama i prevezeni su na VMA, kako bi im se ukazala pomoć. Ovo nije prvi put da je Darko doživeo saobraćajnu nesreću, a da voli brze i skupe automobile, pokazuje i njegov vozni park.
Trgovao Bentlija
Darko u svojoj kolekciji automobila ima Bentli Continental GT, a nedavno se pohvalio novim "ljubimcem". Cena ovog automobila kreće se od 270.000 do 370.000 evra.
Darko se zadovoljno smeškao u sivom kabrioletu, a mnogi su čestitali pevaču na novoj "mašini", te su mu napisali da je zasluženo ima.
Na svadbi vozio Lamborgini Huracan EVO Spyder
Mnogi su bez daha gledali u Darka Lazića, kada je po mladu Katarinu na svadbi došao u skupocenom automobilu - Lamborgini Huracan EVO Spyder.
I ovaj auto košta oko 320.000 evra i bio je tema komentarisanja na njihovom venčanju.
Pohvalio se i Maseratijem
Darko poseduje i Maseratija,a reklo obi se da je ovo možda i najjeftiniji auto u njegovoj kolekciji. On se na mrežama pohvalio ovim vozilom, a njegova cena na našem tržištu je oko 70.000.
Zver od 700.000 evra
Darko Lazić se fotografisao i u Lambordžiniju modela Revuelto. Cena ovog modela je oko 700.000 do 750.000 evra.
Beli Ferari
Lazić je nedavno na svom Instagramu pokazao i ferari modela F8 Tributo, pravu sportsku mašinu sa motorom od 720 konjskih snaga, koja od 0 do 100 km/h ubrzava za približno 2,9 sekundi. Prema aktuelnim ponudama na evropskom tržištu, ovaj automobil možete pazariti za "tričavih" 280.000 do 360.000 evra.
Darko provozao i Rols Rojsa
Darko je iznenadio javnost i svoje pratioce i kada se na društvenim mrežama pohvalio vožnjom "rols rojsom" modela Cullinan, jednim od najluksuznijih SUV automobila na svetu. Folker je pozirao pored ove prestižne mašine, a ubrzo zatim seo za volan i otišao da pokupi svoju suprugu Katarinu.
Snimak je izazvao veliki broj reakcija jer Cullinan važi za automobil koji se retko viđa na našim putevima, a mnogi ga zovu i "dvorac na točkovima".
Cena ovog modela prelazi 300.000 evra, a sudeći po registarskim tablicama reč je o vozilu stranog porekla.
U kolekciji ima i BMW
Darko je jednom prilikom pozirao i na haubi svoje "bmw šestice2, uživajući u pogledu na zalazak sunca. Inače, cena polovnih modela ovog ovog luksuznog kabrioleta u Srbiji se kreće oko 60.000 do 80.000 evra, zavisno od opreme i stanja vozila.
Imao 1,93 promila alkohola
Inače, kako se saznalo, Lazić je u krvi imao 1,93 promila alkohola prilikom udesa.
Kurir / Blic
Pogledajte dodatni snimak: