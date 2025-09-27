Slušaj vest

Harmonikaš Mirko Kodić je pre dve godine iznenada izgubio naslednika Aleksandra koji je preminuo u snu.

Život posle sinovljeve smrti je, kako kaže Mirko, bio jako težak, ali uspomene na njega ne blede. Iz stanja u kom se nalazio ga je jedino spasila harmonika, ali i porodica koja mu je uvek vetar u leđa.

Harmonika kao lek

- Da nije muzike i moje harmonike, ja ne znam kako bih preživeo. Prvo je Šaban otišao, pa me je moj sin napustio, moj spas je moja harmonika, muzika i ne dam se. Najveća podrška mi je moja porodica, publika koja me voli širom sveta - rekao je Mirko ističući da mu naslednik Aleksandar svakoga trenutka nedostaje:

Mirko Kodić uvek svira za sina Aleksandra Foto: Damir Dervišagić, Nebojša Mandić, Printscreen/Facebook

Svake subote je na groblju

- Mnogo mi sin nedostaje. Svaki dan palim cigaretu za njega, svaki dan pijemo kafu, idem na groblje svake subote, ili kad mogu ako imam obaveza. On je sa mnom. Evo i večeras sam na nastupu, ali je on sa mnom.

Mirku je velika podrška supruga Silvija sa kojom deli i one lepe, ali i manje lepe trenutke. Nije nepoznanica da je pre Silvije voleo brojne dame, te smo ga pitali, šta je to Silvija imala, što druge nisu.

- To mi je najteže pitanje. Silvija ima nešto u sebi, harizmu, zna šta ja volim, dobra je domaćica, majka, supruga, jer mene je jako teško pratiti u životu. Ja sam uvek bio nestašan, pa čak i u ovim godinama. Supruga mi opegla odelo kad negde idem, ona zna šta ja volim. Ona zna da ako treba da idem u grad, onda mi da farmerke, ako idem na nastup tu mora da bude kravata, košulja - rekao je Kodić, otkrivši da supruzi često svira numeru “Žal” kada su sami:

Mirko Kodić otvorio dušu o najtežim životnim momentima Foto: Kurir

- Pesma koju često zasviram supruzi je “Žal”, ta numera ima mnogo emocije. Ima nešto što nemaju druge pesme, kao i ostale žene, nije baš lepa, ali ima nešto što druga nema.

Mirko je bez dlake na jeziku prokomentarisao i mlađe generacije i novi pravac muzike, ističući da ne poštuju dovoljno svoju publiku, te da treba primer za sve treba da im bude Svetlana Ceca Ražnatović.

- Svašta mislim. Malo ne poštuju dovoljno te ljude koji ih gledaju slušaju, pa zato i oni njih ne vole dovoljno, jer da bi te neko voleo, moraš i ti njega da voliš. Ceca je moje dete, bio sam kod nje u emisiji, vidite kako ona izgleda na sceni, ona je diva, ove mlađe generacije treba da se ugledaju na nju i po pevanju i po ponašanju i da pevaju pesme koje traju godinama, a ne pesme za tri dana - rekao je on.

"Šabanu sam persirao 25 godina"

Kodić je svirao i na koncertu posvećenom kralju narodne muzike Šabanu Šauliću, a tom prilikom nam je priznao da su ga emocije obuzele.

Mirko i Šaban sarađivali su 45 godina Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

- Ostavario sam neki trag u životu, zahvaljući Šabanu. Teško mi je kada slušam njegove pesme, neke sam i ja radio, a njega nema. S druge strane lepo je jer se sećamo jednog od najvećih umetnika sa ovih prostora - rekao je on, otkrivajući da ga je uvek poštovao:

- Da, ophodio sam mu se sa “Vi”. Pre tačno 45 godina je bio moj prvi nastup sa Šabanom Šaulićem i tako narednih 40 godina. Nije bio strog čovek, ali ja sam ga toliko poštovao jer je bio fin, skroman čovek i mnogo je meni dao, mojoj karijeri, vodio je brigu o meni. Zaslužio je da dobije to “Vi”. Tek posle 25 godina smo prešli na “ti”. On je mene i venčao.

