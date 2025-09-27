"ZALJUBILA SAM SE" Ana Radulović priznala da trenutno uživa pa progovorila o emotivnom odnosu: Smanjila sam izlaske...
Ana Radulović, jedna od najatraktivnijih i najlepših voditeljki, nedavno se našla u centru skandala, a sada je krenula dalje.
Naime, Ana je rešila da stavi tačku na brak sa Mirčetom, o kom i dan-danas ima samo reči hvale, što neretko i ističe, prvenstveno jer je otac njenog sina Koste, a potom i zbog toga jer su ostali prijatelji.
Mirče Ani pružio podršku
Podsetimo, Mirče je Ani pružio podršku povodom gorepomenutog slučaja.
Sada je Ana, u izjavi za jedan domaći medij otkrila da je zaljubljena, ali je istakla da ne želi o tome da priča.
- Da sam skuvala nešto, sigurno ne bih imala partnera. Šalim se, ne smem ništa da kažem, ali ono što je najbitnije srećna sam i zadovoljna, ali i ne kuvam. Neka osmeh sve kaže. Moram da kažem i izlaske sam smanjila jer sam se zaljubila i nemam potrebe da izlazim – iskrena je bila Ana.
Kurir / Pink
