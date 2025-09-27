Slušaj vest

Nedavno smo pisali da je zbog tajne veze s transrodnom osobom poznati fudbaler u velikom problemu.

Ona ga, kako smo tada saznali, već izvesno vreme ucenjuje njihovim snimcima, a ono što traži od njega jeste da joj kupi stan na Vračaru. U suprotnom, njihove zajedničke snimke i fotografije će dostaviti njegovoj supruzi.

Zadržana u pritvoru

Afera dobija sada nastavak jer kako nezvanično saznajemo transrodna dama zadržana je u pritvoru zbog sumnje da ucenjuje pomenutog fudbalera.

prostitutka.jpg
Ilustracije prostitutke Foto: Shutterstock

Tamo će se istražiti njeni motivi i saznati šta je prava istina, a čitav skandal trese ceo svet sporta.

Traži nekretninu

Prema njegovim rečima, fudbaler ima rok od mesec dana da je stambeno obezbedi.

- Dala mu je rok da joj dostavi ugovor o poklonu nekretnine na Vračaru. Ako to ispuni, obećala mu je da će zauvek nestati iz njegovog života. Poslala mu je direktnu poruku i objasnila sve šta traži. Uz to, dostavila mu je dokazni materijal koji ima i koji će, kako mu je zapretila, da pusti em njegovoj supruzi, em na društvenim mrežama. To bi ga uništilo. Ionako je bio poznat po skandalima, pa se malo smirio i neko vreme nije punio novinske stupce, ali ovo kad bi izašlo, bilo bi previše. To je cela istina, a videćemo kako će da se završi - zaključio je naš izvor tada.

