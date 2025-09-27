Slušaj vest

Snežana Pavlović, bivša takmičarka "Nikad nije kasno", oko koje se nedavno digla prašina kada se pojavio snimak na kom peva, živi u Staroj Pazovi u maloj kućici od ploča i stiropora.

Pored svih muka koje je proživela i nedaća u kojima se nalazila, pevačica je prošla i kroz pakao zlostavljanja.

Tukao je kolega osam godina

- Od muža sam otišla kada sam imala 21. godinu, i vratila sam se kod oca u kuću. Tada sam počela da pevam. Nakon nekog vremena preselila sam se u stan jedan u Valjevu i tada sam upoznala i tog jednog harmonikaša koji je od mene napravio najbolju pevačicu. Ja sam tri godine učila pesme, a onda sam počela i muške i ženske pesme da pevam. On je svirao strašno i ja nisam htela bez njega da nastupam. Velike pare smo zarađivali tada. On je imao veliki onaj kofer od harmonike i ja sam njega punila stalno, ali je on uzimao i moje i njegove pare, nije me upošte isplaćivao - rekla je Snežana Pavlović, pa dodala:

- Jednom sam pevala svadbu tri dana i tri noći, nisam znala gde se nalazim, i ja sedim za jednim stolom, a oni za drugim dele sve pare koje sam ja zaradila. Nisam se ništa pitala! Para je bilo kao šaše, a on uzme i moj deo stavi u džep.

Bivša takmičarka "Nikad nije kasno" zatim je ispričala kako ju je njen najbliži saradnik brutalno tukao, tretirajući je kao roba.

- Mene je vukao po stanovima i mlatio me u svakom. Tada sam bila mlada, imala nežno lice, gde god me je udario ostajala mi masnica. Preko oka sam morala kosu da stavljam, da ljudi ne bi videli moju prebijenu facu i tako sam pevala. Tukao me je da ne bih tražila novac - rekla je ona, pa dodala:

- Jednom sam rekla da ne želim više da pevam bez novca, da želim svoj deo! Au, tu me je izmlatio... Bili smo u dvorištu jednom. Toliko me je istukao, da ja više nisam smela ni da mu tražim novac.

Teška životna priča

Brzo po rođenju je ostala bez majke, a onda je krenuo pakao sa maćehom, a kasnije ju je dotukla i udaja, koja se brzo završila razvodom.

- Rodila sam se u Valjevu. Moji roditelji su se venčali dok su bili mladi, majka mi je bila Rumunka, a otac Rom. Inače, moj tata se ženio 20 puta, a mama je bila njegova devetnaesta žena, a ja njegova prva radost. Iako je imao toliko žena, moj otac ima samo nas četvoro - rekla je Snežana Pavlović, a ostatak možete pročitati OVDE.

