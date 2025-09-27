Slušaj vest

Sandra Obradović, bivša članica Kačavendinog klana i učesnica "Elite 8", gostujući na RED televiziji žestoko je isprozivala Luku Vujovića, svog bivšeg dečka!

Kako je Sandra istakla, njoj je super što je Asmin Durdžić ušao u "Elitu 9", te tako nije štedela reči na Vujovićev račun.

"Brani neodbranjivo"

Sandra i Luka dok su bili u ljubavi u Eliti 8 Foto: Printscreen

- Super je što se to dogodilo nakon dve godine, mi dve godine slušamo jednu stranu priče, a sada slušamo drugu. Što se tiče Luke, brani neodbranjivo, nije mu mesto da se tu meša kada je i dete u svemu tome. Nije mi uverljiv previše, videla sam i danas da mu je bilo poljuljano poverenje. Videla sam da je i Janjuš izneo da su se dopisivali preko Milice, ne znam kom muškarcu ne bi moglo da zasmeta, očigledno je sve to držao u sebi, pa je danas to neko njegovo nepoverenje... - rekla je Sandra.

Asmin otkriva sve iz njegove prošlosti sa Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, Boba Nikolić

- Je l' ti je drago što Asmin priča svoju verziju priče, jer si rekla da jedva čekaš da on raskrinka porodicu Ahmić - pitala je voditeljka.

Dokazi

- Nema šta da mi bude drago, to je njihova stvar. Čovek ima sve u vidu neke dokumentacije, prepiski i glasovnih poruka, sve je potkrepio dokazima...Luka je patološki lažov, ja većeg lažova nisam videla. Njemu je najbolnija tačka Maserati. Da je Maserati i dalje kod mene, znaš kada odlaze mladenci a one konzerve se vuku, e tako bih ja uradila - rekla je Sandra.

