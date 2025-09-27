Slušaj vest

Darko Lazić je zbog svog ponašanja često tema medija, a pre dve noći folker i njegova supruga Katarina Lazić su imali udes.

Darko Lazić je i ranije više puta imao sabraćajne nezgode. Poznati pevač jedva je izvukao živu glavu 23. oktobra 2018. godine, nakon teške nesreće koju je imao na putu Subotica - Brestač.

Darko se proslavio takmičenjem u "Zvezdama Granda", a slava ga je toliko ponela da je često bio tema medija kao zbog saorbaćajnih nezgoda, tako i zbog burnog ljubavnog života.

1/4 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Dragana Udovičić, Kurir, Damir Dervišagić

Da nije pevač, bio bi frizer

Ipak, malo ko zna da je Darko Lazić, da nije pevač, bio bi frizer. On je završio srednju frizersku školu i to vanredno.

Iako ga je, kako je i sam nekoliko puta rekao, frizeraj privlačio, ipak je shvatio da od toga nema neke zarade, a da pare leže na estradi.

Darko Lazić gost je emisije “Pusti brigu” na Kurir televizij, koja će biti emitovana sutra, u nedelju 28. septembra, od 15 časova. Sa njim u studiju su i dve dame Jelena Kostov i Živkica Miletić. Pevači su napravili sjajnu atmosferu, ali su otkrili i manje poznate detalje iz njihovih života. .

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: