DARKO LAZIĆ JE ZAVRŠIO ŠKOLU VANREDNO! Ovo bi bila njegova profesija da nije pevač, bićete baš u šoku
Darko Lazić je zbog svog ponašanja često tema medija, a pre dve noći folker i njegova supruga Katarina Lazić su imali udes.
Darko Lazić je i ranije više puta imao sabraćajne nezgode. Poznati pevač jedva je izvukao živu glavu 23. oktobra 2018. godine, nakon teške nesreće koju je imao na putu Subotica - Brestač.
Darko se proslavio takmičenjem u "Zvezdama Granda", a slava ga je toliko ponela da je često bio tema medija kao zbog saorbaćajnih nezgoda, tako i zbog burnog ljubavnog života.
Da nije pevač, bio bi frizer
Ipak, malo ko zna da je Darko Lazić, da nije pevač, bio bi frizer. On je završio srednju frizersku školu i to vanredno.
Iako ga je, kako je i sam nekoliko puta rekao, frizeraj privlačio, ipak je shvatio da od toga nema neke zarade, a da pare leže na estradi.
Kurir / Blic
